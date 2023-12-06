Fatih Kol, Panama’ya fahri başkonsolos olarak atandı

İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama’ya diplomat olarak atandı. Atama kararı onaylanan Trabzonlu iş insanı Fatih Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Diomedes Carles’e Güven mektubunu sundu. İş insanı Kol'un Panama'da farklı sektörlerde yatırımları bulunuyor.

İş insanı Kol’un yatırım yaptığı sektörler arasında bakır, mermer, kömür, demir-çelik, savunma sanayi, otomotiv endüstrisi ve bankacılık yer alıyor.

Yeni ticaret alanlarına yönelecek

Fahri konsolos olarak atanan Fatih Kol, Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi yapacak. Avrupa ekonomisini boğan ve bölgesel düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler dikkate alınarak, yeni ticaret bölgelerinde faaliyet yürütmek üzere bu iki ülkeden yatırımcıların birbirine bağlanması planlanıyor.

Kol’un, yatırım fırsatlarının yanı sıra ekonomi, turizm, kültür ve spor alanındaki ilişkileri güçlendirecek bir dizi organizasyonu planladığı kaydedildi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.