Fındıkta destekler, fiyat oluşumu dışında tutulmalı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üye firmaları ile Giresun’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Bölgenin önde gelen fındık ve mamulleri ihracatçılarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025–26 sezonunun ilk altı ayında fındık ihracatında miktar bazında yüzde 50 azalış yaşandığını belirtti. Sabır, “Sezon başındaki gelişmelerin ardından fiyattaki sürekli yükseliş, Çin, ABD ve Cezayir gibi kritik pazarlarda Türk fındığı talebinde yüzde 65–75 gibi ekstrem düşüşlere yol açtı. Bu pazarların kaybından büyük üzüntü duyuyoruz” dedi.

Sabır, konuşmasında önümüzdeki sezon için güçlü veriler bulunduğunu ve 2026 rekoltesinden umutlu olduklarını da vurguladı. Dünya fındık piyasasında fiyatların en yüksek seviyelere çıktığını ifade eden Sabır, “Fındık, dünya piyasasında en pahalı kuruyemişlerden biri hâline geldi. Neredeyse yarı fiyatına satılan ikame ürünlere rağmen tüketim artışı sınırlı kalıyor” değerlendirmesinde bulundu. Fiyat oluşum mekanizmasına dair değerlendirmelerinde politika yapıcılara çağrı yapan Sabır, Türkiye’nin rekabet gücünü sürdürebilmesi için rasyonel adımlar atılması gerektiğini söyledi. Sabır, şunları kaydetti:

“Fiyatların serbest piyasa şartlarında oluşmasına izin verilmesi ve devlet desteğinin fiyat mekanizmasının dışında tutulması gerekiyor. Ancak bu şekilde ihracat eski yüksek seviyelerine dönebilir ve üretici daha fazla kazanabilir.”

Devletimiz derhal harekete geçmeli

Sabır, sadece fiyat odaklı politikaların dünyada yeni üretim alanlarının ortaya çıkmasına ve rakip üretici ülkelerin büyümesine zemin hazırladığını belirterek, bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Sabır, “Devletimiz uzun vadeli çözüm politikaları için derhal harekete geçmeli” diye konuştu.

Konuşmasında üreticinin fiyat kaynaklı kayıplarının önlenmesi için tüketimin artırılması gerektiğini vurgulayan Sabır, “Fiyatların sürdürülebilir, üreticiyi tatmin edecek seviyelere ulaşmasının doğal yolu tüketim artışından geçiyor. İhracat artmadan yüksek fiyata izin vermek, rakip üretici ülkelerin çiftçilerini desteklemek anlamına geliyor” dedi.