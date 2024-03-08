Pera Palace Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kadın Liderleri Paneli ve Ödül Töreni", iş dünyasının yoğun katılımına sahne oldu. Üretimin, ihracatın, girişimciliğin, finans dünyasının, sivil toplumun ve akademinin kadın liderleri geleceğin inşası için umut dolu mesajlar verdiler.

YENİ EKONOMİ VE TEKNOLOJİ

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünü üstlendiği Fırsat Eşitliği için Yeni Ekonomi ve Teknoloji panelinin konuşmacıları Teknosa CEO Sitare Sezgin (ortada) ve Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru oldu.

Teknoloji okuryazarlığı yaygınlaştırılmalı

DİDEM DURU/ CİSCO TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

‘Yaşamak demek faaliyet demektir.’ Toplumun bir kısmı faaliyette bulunurken diğer bir kısmı çalışmazsa, o toplum felçlidir. Türkiye’nin yüzde 49.9’unu kadınlar, yüzde 50.1’ini erkekler oluşturuyor. Ama Türkiye, kadının iş hayatına katılımı açısından OECD ülkeleri arasında yüzde 34 ile en alt sırada. Bugün, teknoloji kadının iş hayatının içinde daha fazla yer alabilmesi için çok büyük katkılar sağlıyor. Online platformlar farklı iş fırsatları yaratıyor; uzaktan çalışma kadınlar için önemli bir esneklik sağlıyor. Teknoloji okuryazarlığının yaygınlaştırılması kadınların iş hayatının içinde çok daha etkin olarak yer almasını sağlayacak. Teknoloji erkek işidir, kadın işidir ayrımını bırakalım. Yapacak çok iş var teknolojinin içinde. Örneğin siber saldırıların yol açacağı hasarın 6 trilyon doları bulması bekleniyor! Bugün Türkiye’de 8 buçuk milyon kadar kadın çalışan var. Teknoloji sektöründe ise 1,3 milyon kadın var. STEM okuyan kız öğrencilerin sadece yüzde 25-30’u çalışıyor. Cisco olarak STEM okuyan kızlarımıza eğitim veriyoruz.

STEM mezunlarının yarısı iş dünyasında yok

SİTARE SEZGİN / TEKNOSA CEO’SU

"Teknoloji toplumdaki fırsat eşitsizliğini yok etmek için katalizör olacak. Bilgi artık imtiyaz olmaktan çıktı. STEM eğitiminin önemi artacak. Teknoloji, mühendislik alanında okuyan kadınların oranı yüzde 27’lerde ama iş hayatına gelince bu oran yüzde 10’un altına düşüyor. Kadın sadece işte değil, evde de çalışıyor. Hal böyle olunca da destek mekanizmaları az olduğu için kariyerlerine erken veda etmek zorunda kalıyorlar. Biz 3 senedir Teknosa Anne Mentorlar projesini gerçekleştiriyoruz. Teknosa’lı kadın çalışanlar, anne olanlar, anne adayları iş arkadaşlarına gönüllü mentorluk yapıyorlar. Kendi yaşadıkları zorlukları deneyimli, birebir aktarıyorlar. Kadın çalışanlarımızın ortalama çalışma süresinde yüzde 20’lik iyileşme var. Son 3 yılda, evlilik veya çocuk sebebiyle ayrılan kadın oranımız yüzde 50 düştü. Teknosa Habitat ile beraber 7’den 70’e Türkiye’nin her bir yerinde yaşayan kadınlara dijital okuryazarlık eğitimi veriyoruz.

GİRİŞİMCİLİK

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği Fırsat Eşitliği için Girişimcilik panelinde Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı (ortada) ve Askıda Ne Var Kurucusu Sanem Yıldız konuştular.

Erkeklerin de kültürel cam tavanları var

MÜNTEHA ADALI / SOSYAL FABRİKA KURUCUSU

“Kadınlarla ilgili tanımlamalar yanlış. Girişimciliğin cinsiyeti yoktur. Bu bir niyet meselesidir. Zannediyordum ki sadece benim geldiğim bölgede kadınla ilgili sorunlar var. Meğerse Türkiye’nin her tarafında varmış. Nedense Türkiye’nin gelişmişliği önündeki tek engel Güneydoğu ve Doğuymuş gibi gösterildi. Aslında Türkiye genelinde bir problem var. Sürekli hep aynı konuları, aynı sorunlar etrafında dönüyoruz. Çözüme doğru gidemiyoruz. Sorun varsa çözümü de vardır. Biz nedense ülke olarak soruna odaklandık. Çözümle ilgili ciddi problemlerimiz var. Türkiye’de erkeklerin de ciddi kültürel cam tavanları var. Kadınların ekonomik ve sosyal anlamdaki farkındalığı için bir araya geliyoruz. ‘Uyanın’ diyoruz. Toplumu var eden kadınlar da var. Kadının uyanışı ciddi anlamda huzursuzluklara sebep oluyor. Ben toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu erkek bakış açısıyla konuşmaya başladım. Sonra ‘Sakalım yok ama sözümüz para eder’ projesiyle sözünü eyleme dönüştüren kadınlar serisi yaptık.

Kadınlar sosyal etki konusunda daha güçlü

SANEM YILDIZ / ASKIDA NE VAR KURUCUSU

“Askıda ne var? Üniversite öğrencilerine ücretsiz ürün ve hizmetler sunan bir sosyal girişim. Her yıl yüzbinlerce üniversite öğrencisine destek veriyoruz. Onların hayatlarına dokunuyoruz. Aslında gençlerle markalar arasında köprü oluyoruz. Bizim öğrencilerimizin yüzde 60’ından fazlası kadın. Türkiye’de bir sosyal inovasyon yarattık. Türkiye’de 10,5 milyon genç var. Kadın ve erkek öğrenci oranı eşit diyebiliriz. Her 4 gençten biri ne eğitimde ne ekonomide. Bu oldukça yüksek bir oran. Daha da çarpıcı bir oran var. Erkeklerin yaklaşık yüzde 16’sı ne eğitimde ne ekonomide iken, kadınların yüzde 32’si bu durumda. Genç erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 56 iken, genç kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30’larda kalıyor. Biz gençlerin eğitim hayatı boyunca dezavantajlarını yok etmeye çalışıyoruz. Kimilerine burs, kimilerine laptop, kimilerine kıyafet, kimilerine yemek sağlıyoruz.

TOPLUM

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Yazarı Mete Belovacıklı moderatörlüğünde gerçekleşen Fırsat Eşitliği için Toplum panelinde konuşmacı olarak SEDEFED Başkanı Emine Erdem (ortada) ve İMECE Direktörü Zeynep Erdoğan yer aldı.

Kolektif bilinçle birlikte çalışalım

EMİNE ERDEM / SEDEFED BAŞKANI

“Dünya genelinde eşitliğin sağlanması için ek 360 milyar dolara ihtiyaç var. Kadının yükselmesi için özel sektör, kamu ve sivil toplumun işbirliği şart. Kadınların fırsat eşitliğini yakalaması, sadece ekonomi değil, sosyal ve siyasi yaşam açısından da çok önemli. Ancak adil dağılım olduğu takdirde güçlü ve istikrarlı bir topluma ulaşırız. Adil dağılım olmadığı taktirde ise hem bölgesel, hem sınıfsal, hem ekonomik, hem siyasi açıdan büyük bir eşitsizlikler zinciri ile karşı karşıya kalıyoruz. Sivil toplum aslında bir yerde halkın sesi, toplumun sesi. Özellikle toplumdaki her insana eşit koşullarda imkanlarda mevcut fırsatların değerlendirmesi için büyük bir araç. Daha nasıl eşit oluruz mücadelesini yapıp politikalar üretiyor ve bunun takibini yapıyor. Bunu da kolektif bir bilinçle sağlıyor. Kolektif bilinçle birlikte danışarak çalışabilirsek, işte o zaman toplum kalkınacak. Sivil toplum aynı zamanda kamu sektörüyle özel sektör arasında bir köprü vazifesi de görüyor.

Sosyal girişimcilerin yüzde 50’si kadın

ZEYNEP ERDOĞAN / İMECE DİREKTÖRÜ

“Sosyal girişimcilik ve girişimcilik dünyasına baktığımız zaman kadınların biraz ön plana çıktığını, geçtiğimiz yıllara göre ilerlemesinin çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de sosyal girişim kurucularına baktığımız zaman, kadınlar yüzde 50’lik bir eşitliği sağlamış durumda. Bu bize umut veriyor. Ama daha gidilecek çok yol var. İMECE olarak hedefimiz, Türkiye’de sosyal girişimcilik kavramını gençler arasında geliştirmek. 2016 yılında ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding ortaklığında kurulan bir sosyal inovasyon platformu olarak kurulduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın işaret ettiği daha insancıl sistemlerin, daha eşitlikçi yaklaşımların ve daha sürdürülebilir bir dünyayı uygulamaya geçirmek daha etkin ortaklıklar kurulmasını hedefl eyen projeler gerçekleştiriyoruz.”

FİNANSMAN

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde paneline Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca (ortada), TAV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su Burcu Geriş, konuşmacı olarak katıldı.

Parayı iyi yönetiyoruz

BURCU GERİŞ / TAV İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO'SU

Kadınlardan iyi finansçı oluyor. Çünkü evde de yatırım ve tüketim ana kararlarını kadınlar alıyor. Parayı iyi yönetiyoruz. Riskten kaçınma duygusu aynı anda birçok işi yapabilme yetisinin bazıları genetik bence. Kadınların finansal kompleks işleri yönetme avantajı var. Biz Antalya havalimanı için 2,5 milyar Euro kredi aldık. Miktarlar büyük konularda biraz korkutucu. Antalya Havalimanı’nın ihalesini kazandığımız zaman Rusya -Ukrayna savaşı çıktı ve Antalya'nın yolcusunun uyarısı rus turist…. Yaratıcı çözümleri devreye soktuk. 2,5 milyarı tek seferde çıkarmayalım dedik ve dilimledik. 3 seferde çıkardık. Normalde finansmanı tek seferde çıkarmanız beklenir. Türkiye’de krize karşı dayanıklılık güçlü. Çözümler üretme kasımız kuvvetli. Ben 34 yaşında CFO oldum. Genç bir yaş dünyada da Türkiye’de de. Kadın CFO olmak için de daha da genç. Fırsat eşitsizliği denilince kadınlar da kendilerine sınır koymamalı. Kadınların kendi kendilerine engel olmamalarını diliyorum.

Kadınların bankalılaşma oranı artmalı

AYŞEGÜL ADACA / AKTİF BANK GENEL MÜDÜRÜ

Türkiye’de bankacılık sektörü çalışanlarının yarısı kadın. Büyük bir sektör olduğu için kadın istihdamında örnek teşkil ediyor. Araştırmalar kadınların ekonomide adaletli payı aldığı durumda, küresel ekonomide büyümenin yıllık 12 trilyon dolar daha fazla olacağını söylüyor. Finans sektöründe kadın yönetici rasyolarının iyileşmesi lazım. Türkiye’de 56 bankada iki kadın genel müdür var. Genel müdür yardımcısı da birer ikişer örnek görüyoruz. Yönetici kadrosunda da örnek olması lazım. Finans sektöründe kadınların finansal erişime destek olacak politikalar benimsemesi lazım. Türkiye’de finansal sisteme erişimde erkeklerin oranı yüzde 80’lerde, kadınların yüzde 30’larda. Bankaların kadınların bankalılaşmasını motive eden çabaları olmalı. Bankalanabilir 10 kadından 6’sının bir banka hesabı yok. Banka kartı, kredi kartı yok.