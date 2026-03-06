Gedik Piliç'te üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gedik Piliç'te pazarlama alanında yeni bir atama gerçekleşti. Pazarlama ve marka yönetimi alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Tek, Gedik Piliç'in pazarlama ve marka çalışmalarının yönetimini üstlendi.

Ankara Üniversitesi mezunu olan Tek, pazarlama alanındaki yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

B2B ve B2C alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Tek, gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde marka oluşturma, pazarlama stratejileri geliştirme ve çoklu marka yönetimi konularında önemli projeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tek, Gedik Piliç gibi köklü bir markanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, markanın güçlü üretim kültürü ve kalite anlayışının daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.