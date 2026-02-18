GİFED, iş kadınları için Ankara’da destek turu yaptı

ANKARA (EKONOMİ) - Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) üyeleri, Ankara’da bakanlıklar ve Dünya Bankasının da aralarında olduğu 11 ayrı kurumda iş kadınlarının faaliyetlerini geliştirmek üzere temaslarda bulundu. Toplam 9 ili temsil eden GİFED yönetimi ve il temsilcileri Kadın İşveren ve Sanayiler Derneği (KAİSDER) ev sahipliğinde yaptığı ziyaretlerde, iş geliştirme ve sosyal desteklere yönelik konuları gündeme taşıdı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu başkanlığındaki heyetin çeşitli bakanlık ve iş dünyası temsilcileriyle olan görüşmelerinde; çalışma hayatındaki karar süreçlerine katkı, üretimdeki sorunlar, vergi alanında yaşanan sorunlar, kalkınma ajanslarıyla yürütülebilecek projeler gündeme getirildi. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile görüşmede ise yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, kadın ve gençlik projelerindeki destekler gündeme getirildi.

Heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yanında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci ile de görüştü. GİFED Başkanı Oya Eroğlu, Başkan Yardımcıları Canan Karalar, Betül Sezgin, Samiye Hancıoğlu, Güliz Arıkoğlu, Genel Sekreter Nazan Akıncı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider, Nihan Çakıcı, Ufuk Ekinci, Mürüvet Beydağı yer aldı.