Göçmen teknesi Yunan sahil güvenlik gemisine çarptı, 1'i bebek 6 kişi hayatını kaybetti

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Ege Denizi’nde yaşanan göçmen faciasında 6 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında Türkiye kıyılarından gelen göçmenleri taşıyan sürat teknesi, Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora oldu.

19 Ekim gecesi meydana gelen olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, teknedeki 4 erkek, 1 kadın ve 1 bebeğin cansız bedenine ulaştı. Sağ kurtarılan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı

Yunan yetkililerin açıklamasına göre olay, Midilli Adası’nın Agrilia bölgesinin yaklaşık 3,5 deniz mili güneyinde meydana geldi. İlk bulgular, sürat teknesinin baş kısmıyla sahil güvenlik gemisinin sol tarafına çarptığını gösterdi. Çarpışmanın ardından tekne alabora olurken yolcuların bir kısmı denize düştü. Kazanın hangi koşullarda meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kurtarılan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Arama kurtarma ekipleri, denize düşen yolculara müdahale ederek 8 kişiyi sağ kurtardı. Kurtarılanlar arasında 4 erkek, 2 kadın ve 2 çocuk bulunduğu bildirildi.

Önce Midilli Limanı’na götürülen göçmenler, daha sonra tedavi için hastaneye sevk edildi. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayın ardından kayıp kişi bulunmadığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin ve kurtarılanların uyruğuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Türk vatandaşı insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı

Yunan makamları, kazadan sağ kurtulan 37 yaşındaki Türk vatandaşını gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelinin sürat teknesini kullandığını ve göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesinin bulunduğunu belirtti.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias, yaptığı açıklamada yaşanan can kayıplarından göçmen kaçakçılarını sorumlu tuttu. Kikilias, ilk incelemelerin sürat teknesinin sahil güvenlik gemisine çarptığını gösterdiğini ifade etti. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi ve sorumlulukların ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor.