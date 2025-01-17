Goldman Sachs’ın CEO’sunun maaşı ne kadar arttı?

Goldman Sachs, CEO David Solomon'un ücretini geçen yıl için yüzde 26 artırarak 39 milyon dolara çıkardı ve 80 milyon dolarlık bir hisse senedi bonusu belirledi.

Bankanın Başkanı ve CO'su John Waldron'a da 5 yıl içinde ödenmek üzere 80 milyon dolarlık kısıtlı hisse senedi primi verildi.

Waldron, CEO David Solomon'un halefi olarak görülüyor.

Goldman Sachs sözcüsü Tony Fratto, “Firma güçlü bir performans sergiliyor ve yönetim kurulu momentumumuzu korumaya, istikrarı sağlamaya ve sağlam bir halefiyet planı uygulamaya kararlı. Yönetim kurulu ayrıca, varlık yöneticileri ve diğer banka dışı kuruluşlar da dahil olmak üzere Goldman Sachs yetenekleri için rekabetin özellikle şiddetli olduğu bir dönemde firmanın en iyi yetenekleri çekmeye ve elde tutmaya devam etme yeteneğini geliştirmek için ücretlendirmeyi de geliştiriyor” dedi.