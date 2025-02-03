Güneydoğu'dan 96 ülkeye kuru meyve ihracatı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

2024 yılında Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmaların toplam 96 ülke ve serbest bölgeye 55 bin 251 ton kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz “2024 yılında bölgemizden 96 ülkeye yönelik gerçekleştirilen kuru meyve ihracatı karşılığı ülkemize 365 milyon 329 bin dolar döviz girişi sağlanmıştır. Sektörümüzle ilgili en fazla ihracatı 150 milyon 734 bin dolarla Antep fıstığıyla yaparken 144 milyon 964 bin dolarlık kuru kaysı, 20 milyon 980 bin dolarlık kuru incir ve 27 milyon 629 bin dolarlık diğer kuru meyve ürünlerinden gerçekleştirmiştir. Kuru meyvede Güneydoğu ihracatının yüzde 41,3'lük payına sahip olan Antep fıstığı, bir önceki yıla göre yüzde 36,4'lük ihracat artışı ile önceki yılın birincisi kuru kayısıyı da geride bırakmıştır. Ülke bazlı ihracatımızda en fazla ihracat 75 milyon 841 bin dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 42 milyon 903 bin dolarla İtalya ve 36 milyon 800 bin dolarla ABD takip etmiştir” dedi.

2025 kuru meyve Sektörü İçin Önemli Bir Yıl Olacak

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz yaptığı değerlendirmede 2024 yılının kuru meyve ihracatçıları için verimli bir yıl olarak geçtiğini ve hedeflerin tutturulduğunu dile getirerek “2024 yılında bölge ihracatçılarımız hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmış olup 2025 yılında daha yüksek bir performansla ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizin uluslararası arenada tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olmaktır, Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen sektörel fuarlarda da tanıtım çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.