GYİAD, yatırımcılar ve girişimcileri buluşturdu

Bu sene 40. yılını kutlayan Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD) gelenekselleşen etkinliklerinden biri haline gelen “Yarının Kahvaltısı”, yatırımcılar ve girişimcileri bir araya getirirken; fikirlerin buluştuğu, yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı ve ortak vizyonun şekillendiği bir platform oluşturdu.

‘Yatırım artık bir finansal karar değil, bir gelecek tasarımı’

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, açılış konuşmasında etkinliğin girişimcilik ekosistemi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, yatırım dünyasının dönüşümüne vurgu yaptı:

“Yarının Kahvaltısı buluşmamız, yatırımcılarla girişimcileri aynı masada buluşturan, yeni fikirlerin ve trendlerin paylaşıldığı çok kıymetli bir platform. Her yıl büyüyen bu buluşma, yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin nabzını tuttuğumuz, birlikte düşündüğümüz ve birlikte yön belirlediğimiz bir alan. Bugün yatırım almak ya da yapmak artık sadece finansal bir karar değil; aynı zamanda bir gelecek tasarımı. Çünkü yatırımın odağında artık yalnızca rakamlar değil; vizyon, etki ve sürdürülebilir değer yaratma kapasitesi var. Bu nedenle girişimcilik ekosisteminde kurulan her bağ, geliştirilen her fikir ve kurulan her iş birliği, aslında geleceğin ekonomik yapısına yapılan bir katkı anlamına geliyor. GYİAD olarak biz, yarınlar için bugünden sorumluluk alıyor ve harekete geçiyoruz. 40. yılımızı kutladığımız bu dönemde de, girişimcilik ekosisteminin büyümesini destekleyen, genç iş insanlarını bu dönüşümün aktif bir parçası haline getiren platformlar yaratmayı sürdürüyoruz.”

‘Yapay zekâ çağında asıl mesele, düşünmeye devam edebilmek’

GYİAD Girişimcilik Çalışma Grubu Eşbaşkanları Ahmet Başarır, Ahmet İstif ve Barış Konca liderliğinde düzenlenen ‘Yarının Kahvaltısı’ etkinliğinin ana konuşmacısı, teknoloji yazarı ve trend avcısı Serdar Kuzuloğlu, yapay zekânın iş dünyası ve insan üzerindeki etkilerine farklı bir perspektiften yaklaşarak, teknolojinin sunduğu kolaylıkların beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti:

“Yapay zekâyı bugün ağırlıklı olarak büyük verileri özetlemek, hız kazanmak ve işleri kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Kritik bir noktayı vurgulayalım: İçgörü, insan beyninin basitleştirilmiş, hazmedilebilir veri ihtiyacının ürünüdür, ürettiği bir şeydir. Yapay zeka ise aksine öğrenebilmek adına hep daha fazlasını ister. Düşünme sürecini tamamen dışsallaştırırsak, bütünü anlama ve yorumlama kapasitemizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız… Önümüzdeki dönemde asıl mesele; yapay zekânın ne kadar geliştiği değil, insanın bu gelişim karşısında kendini nasıl konumlandırdığı olacak. Gelecek senaryoları düşünme tembelliği, zihinsel huzursuzluk, kimlik ve amaç kaybı gibi bazı risklerden söz ediyor. Büyük fırsat alanını da görmezden gelmeyelim. Merak eden, öğrenmeye devam eden, sorun çözen ve yaratıcı kalabilen insan için bu çağ, çok daha büyük imkanlar sunuyor. İnsan, tüm bu dönüşümün merkezinde olmaya devam edecek.”

‘Yeni nesil yatırımın odağında kurucu ekip var’

GYİAD Girişimcilik Çalışma Grubu Eş Başkanı Barış Konca moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Unicorn Fabrikası: Oyun, AI ve Türkiye’den Çıkan Güç’ başlıklı panelde, yatırım dünyasının değişen dinamikleri ele alındı.

e2vc Genel Ortağı Enis Hulli, girişimcinin karakteristik özelliklerinin belirleyiciliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün yatırım kararlarında ürün ya da finansallar kadar, hatta çoğu zaman onlardan daha fazla kurucu ekip belirleyici. Biz girişimcilerde belirli bir zihniyet arıyoruz. Girdiği her ortamda ilk yüzde 1’e girebilen, konfor alanının dışında kalabilen, farklı sektörleri denemekten çekinmeyen bir yapı önemli. Bunun yanında sürekli daha iyisini isteyen, bulunduğu noktadan hiçbir zaman tam anlamıyla memnun olmayan, hız konusunda neredeyse ‘yarın yokmuş’ gibi hareket edebilen bir yaklaşım arıyoruz. Başarılı girişimciler genellikle her şeyi kontrol edebileceğini düşünür, hataları da sahiplenir ve sorumluluğu başkasına değil kendisine yazar. Bu bakış açısı, onları sürekli gelişime zorlayan en kritik unsur.”

Principal at Arcadia Gaming Partners Sabahat Gümüştaş ise yatırım dünyasında değişen önceliklere vurgu yaptı:

“Artık sadece ürüne yatırım yapılan bir dönemden geçmiyoruz. Ürünler çok hızlı kopyalanabiliyor. Asıl farkı yaratan; doğru ekip, doğru pazarlama ve müşteriyle kurulan güçlü bağ. Bununla birlikte, tekrar eden işleri otomatikleştirebilen teknolojiler ve ekipler yatırımın odağında. Önümüzdeki dönemde özellikle hi-tech ve biotech alanlarında çok daha büyük bir ivme göreceğiz. Bundan 10 yıl sonra kişiye özel kanser ilaçlarını konuşacağız bence…”

‘Geleceğin kazananları, deneyim ile çevikliği buluşturanlar olacak’

GYİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Sözkesen moderatörlüğünde gerçekleşen “Bugünden Yarına” panelinde ise değişim çağında liderlik, öğrenme ve adaptasyon konuları ele alındı.

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, iş dünyasında dönüşen yetkinliklere dikkat çekti:

“Bugün deneyim hâlâ değerli ama tek başına yeterli değil. Asıl farkı yaratan; ne kadar hızlı öğrenebildiğimiz ve öğrendiklerimizi ne kadar hızlı güncelleyebildiğimiz. Girişimciler için cesaret ve hız ne kadar önemliyse, yatırımcılar için deneyimle gelen öngörü o kadar kritik. Geleceğin kazananları ise bu iki dünyayı dengeleyebilenler olacak.”

Dijital Medya Girişimcisi ve Teknoloji Habercisi Çiçek Çizmeci ise içerik ekonomisi ve yapay zekâ etkisine değinerek şunları söyledi:

“Bugün değerli içerik, insanların hızlıca öğrenebildiği ve merakını tetikleyen içerik. Yapay zekâ ile üretilen içeriklere olan ilgi de farklılaşıyor. 2026’nın en önemli başlıklarından biri ‘agentic’ yapılar olacak. Bu dönüşüm iş gücünü de değiştiriyor. Ancak tüm bu değişimin merkezinde insan var. Önemli olan, bu teknolojileri iyilik için kullanabilmek.”

