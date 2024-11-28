Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için destek çağrısı

Eray ŞEN/HATAY

Hatay Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD), Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD), Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) tarafından yapılan ortak açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıla yakın zaman geçtiği ifade edilerek, “Ancak Hatay hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor. Binlerce insan evini, iş yerini, sevdiklerini kaybetti; şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Bu süreçte, deprem bölgesi için getirilen mücbir sebep hali, bölgede ekonomik yaşamı bir nebze olsun rahatlatmıştı. Ancak, 30 Kasım 2024 itibarıyla mücbir sebep hali sona eriyor ve bu durum, özellikle esnaf, KOBİ ve iş insanları için yeni bir zorluk anlamına geliyor” denildi.

Deprem bölgesindeki pek çok işletmenin henüz toparlanma fırsatı bulamadığına dikkat çekiler açıklamada, “İş gücü kaybı, ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler, işletmelerin yükünü her geçen gün artırıyor. Şimdi ise SGK prim ödemeleri ve vergi borçları gibi ekonomik yükümlülüklerin devreye girmesi, birçok işletme için kapanma riski doğuruyor. Bu durum, hem yerel ekonomiyi hem de bölgedeki istihdamı olumsuz etkileyebilir” ifadesi kullanıldı.

“SGK ve vergi ödemeleri ertelensin”

Hatay’ın ekonomik olarak yeniden ayağa kalkabilmesi için acil ve sürdürülebilir desteklere ihtiyaç olduğu vurgulanarak şu taleplerde bulunuldu:

-SGK ve vergi ödemelerinin ertelenmesi: En az 4-5 yıl süreyle sağlanacak bir erteleme, işletmelerin toparlanmasına ve ekonomik yüklerini hafifletmesine yardımcı olacaktır.

-Uzun vadeli kredi kolaylıkları: Deprem bölgesindeki işletmelere özel, düşük faizli veya faizsiz kredi imkanları sunulmalıdır.

-Vergi teşvikleri ve muafiyetler: Ekonomik canlanmayı desteklemek için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik teşvikler hayata geçirilmelidir.

“Gelin Hatay’ın yeniden doğuşuna hep birlikte destek olalım”

Açıklamada şu çağrı yapıldı: “Hatay sadece bir şehir değil; medeniyetin beşiği, ticaretin kalbi ve Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu şehrin yeniden kalkınması, bölgedeki tüm ekonomik ve sosyal dengelerin yerine oturması anlamına gelir. Bu nedenle, devletimizden ve ilgili kurumlardan işletmelerin üzerindeki yükleri hafifletmek için adımlar atmasını talep ediyoruz. Gelin, Hatay’ın yeniden doğuşuna hep birlikte destek olalım. Bu dayanışma, yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecek.”