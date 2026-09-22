Havacılıkta yeni dönem: Yapay zeka kuleye indi

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Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Washington ve çevresinde yer alan ana havalimanlarında hava trafik kontrolörlerinin karar verme süreçlerini destekleyecek yeni yazılımı devreye soktu. Geliştirilen bu teknoloji, pistlerdeki ve hava sahasındaki anlık verileri işleyerek olası yoğunlukları önceden tahmin etmeyi ve uçuş rotalarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Rötar ve gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor

Yeni sistem, özellikle olumsuz hava koşulları ve yoğun uçuş saatlerinde yaşanan gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Trafik akışını anlık olarak analiz eden yapay zeka aracı, kontrolörlere en uygun iniş ve kalkış aralıklarını önererek hava sahasındaki karmaşanın azaltılmasına katkı sağlıyor.

Güvenlik standartları ön planda tutuluyor

FAA yetkilileri, yapay zeka uygulamasının insan kontrolörlerin yerini almayacağını, yalnızca kararları destekleyici bir yardımcı araç olarak görev yapacağını vurguluyor. Sistem sayesinde hava trafiğinde insan hatasından kaynaklanabilecek risklerin düşürülmesi ve uçuş emniyetinin üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.