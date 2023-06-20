Hisarcıklıoğlu, ICC yönetim kuruluna seçildi

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi kapsayan dünyanın en büyük iş dünyası organizasyonu olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) yönetimine seçildi. Hisarcıklıoğlu daha önce 2012 – 2018 yılları arasında ICC Yönetim Kurulu’nda yer almıştı. ICC, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından iş dünyası tarafından ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulmuştu. Hisarcıklıoğlu, Cenevre’de yapılan ICC Genel Kurulunda yönetime seçilmesinin ardından “Türk iş dünyası adına bu görevi 3 yıl yürüteceğim. Türk iş dünyasının taleplerini, sorunlarını ICC gündemine taşıyacağım” dedi.

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Hisarcıklıoğlu 2023-2026 döneminde görev yapacak. Hisarcıklıoğlu, seçimin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Küresel ölçekte iş yapma biçiminde önemli değişikliklerin olacağı yeni bir döneme girerken küresel istişare mekanizmalarında yer almak çok önemli. TOBB olarak geniş bir uluslararası networke sahibiz. Dünya çapında özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer alıyoruz. ICC Yönetim Kurulu’nda Türk iş dünyası adına bu görevi yürüteceğim. Ülkemizi ve iş dünyamızı ticaretin kurallarının konulduğu ve Birleşmiş Milletler’de küresel iş dünyasını temsil eden tek kurum olan ICC’de temsil etmek bizim için gurur verici. Ekonomide geleceğin yapı taşları bu tür kurumlarda tasarlanıyor.’’

ICC Başkanlığını 2022’de seçilen Meksika’da küçük ev eşyaları üreticisi olan Orestia firmasının CEO’su Maria Fernanda Garza yürütüyor. Garza ICC’nin ilk kadın başkanı olmuştu. Oda’nın Genel Sekreterliğini ise John Denton yürütüyor.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), 1919 yılında, Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD iş dünyası tarafından kuruldu. "Barışın Tüccarları" sloganıyla, 1'inci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ICC’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gözlemci statüsü bulunuyor. ICC Teknik Komisyonları, ticari ve ekonomik politikalar, hükümetler arası tartışmalara katkı sağlayacak öneriler geliştirmesi yanında, uluslararası ticari işlemlerin kolaylaştırılması için kurallar ve kanun önerileri de hazırlıyor. ICC çatısı altında Bankacılık, Çevre ve Enerji, Dijital Ekonomi, Fikri Haklar, Gümrük ve Ticareti Kolaylaştırma, Kurumsal Sorumluluk ve Yolsuzlukla Mücadele, Pazarlama ve Reklamcılık, Rekabet Politikası, Tahkim, Ticaret Hukuku ve Uygulamaları, Ticaret ve Yatırım Politikaları, Vergilendirme olmak üzere 12 teknik komisyon bulunuyor.

ICC Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana temsilci olarak görev yapıyor. Türkiye Milli Komitesi Türk iş dünyasının çalışmalarına katkı sağlamak, rekabet gücünü artırmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. ICC bünyesinde, Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku Enstitüsü de bulunuyor. Hisarcıklıoğlu ICC yönetimine girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak.