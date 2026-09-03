Hongqi Türkiye'de Berk Çağdaş CEO ve Genel Müdürlüğe atandı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hongqi Türkiye, yönetim yapılanmasını güçlendirmek amacııyla atamaya imza attı.

Otomotiv, finans ve kurumsal yönetim alanlarında 30 yıllık üst düzey yöneticilik deneyimine sahip Berk Çağdaş, şirketin CEO'su ve Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Türkiye premium otomotiv pazarındaki konumunu daha da ileri taşımayı hedefleyen şirket, yeni dönemde marka yapılanması, müşteri deneyimi, operasyonel gelişim ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini Çağdaş'ın liderliğinde sürdürecek.

Sektörde birçok şirkette üst düzey sorumluluklar üstlenen Çağdaş, 2016-2025 arasında Renault MAİS AŞ'de CEO ve genel müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bayi ağı yönetimi, iş planlama ve finansal yönetim başta olmak üzere şirketin temel operasyonlarına liderlik etti.

Çağdaş, 1999-2016 arasında Doğuş Otomotiv'de CFO ve Genel Müdür olarak görev aldı. Şirketin finansal yapılanması, kurumsal stratejisi, yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi, bütçeleme ve iş geliştirme süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenen Çağdaş, Doğuş Otomotiv'in halka arz sürecine de liderlik etti.

Kariyerinin geçmiş dönemlerinde Garanti Bankası/Körfezbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çağdaş, kurumsal finans, hazine yönetimi ve kurumsal risk yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

Akademik çalışmalarını da profesyonel kariyeriyle paralel olarak sürdüren Çağdaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ileri finans ve stratejik risk yönetimi alanında doktora programını tamamladı. ABD'deki Harvard Business School Advanced Management Program'a katılan Çağdaş, ayrıca ABD'deki University of Chicago Booth School of Business'ta bankacılık, hazine yönetimi ve finans alanlarında eğitim aldı.

Çağdaş, yeni göreviyle birlikte markanın Türkiye operasyonlarının stratejik ve operasyonel yönetimine liderlik edecek. Çağdaş'ın otomotiv ve finans sektörlerindeki kapsamlı deneyiminin, şirketin Türkiye'deki premium marka konumunun güçlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağdaş, şirketin Türkiye operasyonlarına liderlik etmekten büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Teknoloji, tasarım ve premium marka anlayışıyla, şirketin, Türkiye pazarında güçlü potansiyele sahip olduğuna inandığını kaydeden Çağdaş, "Önceliğimiz, marka konumumuzu daha da güçlendirmek, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme yapısı oluşturmak olacak." ifadesini kullandı.