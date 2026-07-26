Hurda Parçalardan Sanata Uzanan Yolculuk: Murat Çetin'in Hedefi Geri Dönüşüm Müzesi

Üretim Hatlarından Sanat Atölyesine

İlaç sektöründe uzun yıllar makine formenliği yapan Murat Çetin, emekliliğinin ardından teknik bilgi ve tecrübesini bu kez sanatla buluşturdu. Sakarya'da Neutec İlaç'ta görev yaptığı yıllarda üretim makineleri üzerinde geliştirdiği çözümlerle verimlilik sağlayan Çetin, yetiştirdiği teknik personellerle de sektöre katkı sundu.

"Makine konusunda kendimi yetiştirici olarak geliştirdim. İstanbul'daki birçok ilaç fabrikasında görev yapan ana formen ve ustabaşı seviyesindeki çalışanların yetişmesinde katkım oldu." diyen Çetin, yılların birikimini bugün metal sanatına aktarıyor.

49 Yaşında Yeniden Çırak Oldu

EYT kapsamında emekli olduktan sonra otomotiv sektörüne yönelen Çetin, 2017 yılında Düzce'de motor ustası bir arkadaşının yanında başladığı yolculuğu kısa sürede yeni bir mesleğe dönüştürdü.

2019 yılında çıraklık eğitimine başladığını belirten Çetin, "49 yaşında çırak oldum. Ardından mekanik-mekatronik ustalık ve usta öğreticilik belgelerimi aldım." dedi.

Hurda Parçalar Sanat Eserine Dönüşüyor

İlk eserini bir fren diskinden yaptığı duvar saatiyle ortaya çıkaran Çetin, zamanla buji, rulman, amortisör, salıncak, denge kolu, zincir, dişli ve çeşitli otomotiv parçalarını sanatsal figürlere dönüştürdü.

Otomotiv parçalarının yanı sıra çatal, kaşık, bıçak ve farklı metal malzemeleri de eserlerinde kullanan Çetin, parçaların orijinal kimliğini korumaya özen gösterdiğini belirterek, "İnsanlar baktığında bunun bir zamanlar araçta kullanılan bir parça olduğunu görebiliyor." ifadelerini kullandı.

70 Eser, Binlerce Parça

Bugüne kadar yaklaşık 70 eser üreten Çetin'in bunların 30'u büyük ölçekli çalışmalardan oluşuyor. En kapsamlı eserinde yaklaşık 2 bin 400 farklı parça kullandığını belirten sanatçı, eserlerinde Filistin teması ile milli sporcular Yusuf Dikeç ve Mete Gazoz'u konu alan çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çetin'in eserleri bugüne kadar Düzce Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi, Kartal İstMarina AVM, İntercity İstanbul Park, OSTİM Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Panora AVM ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği çevre festivali başta olmak üzere birçok etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

Eserler Fuarların ve Film Sektörünün Gözdesi

Murat Çetin, eserlerini yalnızca sergilemekle kalmadığını, fuar organizasyonları, tanıtım etkinlikleri ve reklam projelerinde de kullandığını söyledi. Özgün tasarımlarının film ve dizi sektöründe dekor olarak kiralandığını belirten Çetin, geri dönüşümün sanata ve ekonomiye katkı sağlayan yönünü daha fazla kişiye göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Hedef: Geri Dönüşüm Müzesi ve Üretim Merkezi

En büyük hayalinin yaklaşık 400 metrekarelik bir geri dönüşüm müzesi kurmak olduğunu belirten Çetin, bu alanın yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze olmayacağını söyledi.

Müze bünyesinde üretim atölyeleri, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği çalışma alanları ve hobi amaçlı üretim yapmak isteyenlere açık ortak kullanım atölyeleri oluşturmayı planladığını belirten Çetin, "Amacım eserleri bir müze çatısı altında toplamak, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmak." diye konuştu .