İhracat uyarısı: Faiz ve maliyet baskısı dayanılmaz boyutta!

Cem Ali Çinkılıç

Ekim ayında ihracat yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatına ulaştı. Ekonomim.com’a açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, maliyet artışları ve finansman zorluklarının ihracatın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirterek, “İhracatçı küçük artışlarla ayakta kalmaya çalışıyor ama bu gidiş böyle devam edemez” uyarısında bulundu.

“İhracatçılar faiz ve maliyet baskısı altında”

Çetin Tecdelioğlu, ihracattaki artışın olumlu bir tablo oluşturduğunu ancak ihracatçının mevcut koşullarda ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu belirtti. Tecdelioğlu, “Maliyet artışları ve dövizdeki hareketlilik, enflasyonla aynı paralellikte gitmiyor. Bu durum ihracatçının rekabet gücünü zayıflatıyor. Şu anda ihracat küçük artışlarla sürdürülmeye çalışılıyor ama bu böyle gitmez, sürdürülebilir değil” dedi.

Faiz oranlarındaki yüksekliğin ihracatçı üzerindeki en büyük yüklerden biri olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, “Sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız ciddi anlamda faiz kıskacında eziliyor. Beklentilerin altında gelen indirimler nedeniyle finansman maliyetleri taşınabilir olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

“Eximbank’ın kaynakları artırılmalı”

Eximbank’ın ihracatçılar için önemli bir destek unsuru olduğunu ancak mevcut kaynakların yetersiz kaldığını vurgulayan Tecdelioğlu, “Eximbank Türkiye genelinde ihracatçının yarasına merhem oluyor ama sermayesi sınırlı. Merkez Bankası’nın artan rezervlerinden 15-20 milyar dolarlık bir kaynağın Eximbank’a aktarılması, piyasaya ciddi bir nefes aldıracaktır.” İfadelerini kullandı.

“Kapasite kullanım oranları yüzde 50-60 seviyesinde”

Üretim tarafında kapasite kullanım oranlarının ciddi şekilde gerilediğini söyleyen Tecdelioğlu, “Metal sektöründe kapasite kullanımı yüzde 50-60 seviyelerinde. PMI verisi, ekim ayında 46,5’e gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi; bu da üç aydır siparişlerin azaldığı anlamına geliyor. Ocak ayında siparişsiz bir döneme girebiliriz” dedi.

“İstihdamda yüzde 10-15 küçülme var”

İş gücü maliyetlerindeki artışın sanayi sektöründe istihdamı da etkilediğine dikkat çeken Tecdelioğlu, “Üretim sektöründe firmaların çoğu yüzde 10-15 arasında istihdamda küçülmeye gidiyor. İşsizlik verileri sabit görünse de sanayi istihdamı hizmet sektörüne kayıyor” dedi.

“İstihdamı korumak için destek şart”

Asgari ücret artışı öncesinde üretim ve istihdamı korumak adına ilave desteklerin gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “SSK primleri ve benzeri maliyetlerde devlet desteği olmadan üretim sektörünün ayakta kalması zor. Bu dönemde özellikle finansman, istihdam ve ihracat desteklerinin artırılması büyük önem taşıyor” dedi.