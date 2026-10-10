IMF ve Dünya Bankası zirvesi başlıyor: Bangkok'ta 15 bin kişilik hazırlık

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tayland, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bangkok'taki Kraliçe Sirikit Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe merkez bankası başkanları, maliye bakanları, ekonomi politikası yapıcıları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Toplantılarda küresel ekonomik görünüm, finansal istikrar ve kalkınma öncelikleri ele alınacak. Organizasyon, uluslararası finans çevrelerinin ekonomi politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunacağı önemli platformlardan biri olacak.

Tayland ekonomisine milyarlarca baht katkı beklentisi

Tayland Maliye Bakanlığı, toplantılara katılacak uluslararası delegelerin harcamalarının yerel ekonomiye katkı sunmasını bekliyor. Tahminlere göre organizasyonun ekonomik etkisi 1,05 milyar ila 2,25 milyar baht arasında değişebilir. Bu tutar yaklaşık 32 milyon ila 69 milyon dolara karşılık geliyor.

Katılımcıların konaklama, ulaşım, yeme-içme ve diğer hizmetlere yönelik harcamalarının özellikle Bangkok'taki ekonomik faaliyetleri desteklemesi bekleniyor.

Güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri artırıldı

Toplantı haftasında başkentte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla çeşitli önlemler devreye alındı. Bangkok'taki bazı devlet dairelerinde 12, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde uzaktan çalışma uygulanacak. 13 Ekim'in resmî tatil olması ve 16 Ekim için Bangkok'ta özel tatil düzenlemesi yapılması da trafik yoğunluğunu hafifletme planının parçaları arasında bulunuyor.

Toplantı merkezi ile belirlenen 21 otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Yaklaşık 500 turist polisi, devriyeler, sivil ekipler, insansız hava araçları ve konvoy eskortlarıyla güvenlik çalışmalarına destek verecek.

Ulaşımda elektrikli araçlar kullanılacak

Organizasyonun çevresel etkisini azaltmak amacıyla delegelerin taşınmasında 320'den fazla elektrikli aracın kullanılması planlanıyor. Bu uygulama, geniş katılımlı uluslararası toplantının ulaşım kaynaklı emisyonlarını azaltma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şiddetli yağış ve sel riski izleniyor

Tayland'ın hazırlıkları, Bangkok ve çevresinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle hava koşullarına ilişkin risklerle de karşı karşıya. Yetkililer, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde etkili olabilecek yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uyarılar, yaklaşık iki hafta önce başkentin bazı bölgelerinde yaşanan sel olaylarının ardından geldi. Üç günlük dönemde bazı bölgelerde yaklaşık 320 milimetre yağış kaydedildiği bildirildi.