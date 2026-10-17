İran Yemen'deki gerilimi düşürmek için Suudi Arabistan'a arabuluculuk önerdi

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İran, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve bölgesel diplomasi trafiğinin canlandırılması amacıyla dikkat çeken yeni bir adım attı. Tahran yönetimi, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü için arabulucu olma teklifini masaya koydu. Konuya ilişkin diplomatik temaslar sürerken, Tahran cephesinden henüz somut bir yanıt alınamadığı bildirildi.

Hatipzade: "Suudi Arabistan'a öneri sunduk ancak henüz cevap verilmedi"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna konuk olarak bölgedeki gelişmeleri ve dış politika gündemini değerlendirdi. Yemen'de sahadaki tablonun son derece endişe verici bir boyuta ulaştığını dile getiren Hatipzade, Riyad yönetimiyle temasa geçtiklerini belirtti.

Suudi Arabistanlı yetkililerle yapılan görüşmelerde İran'ın krizin çözümünde arabulucu rolü üstlenmesi için resmi bir öneri sunduklarını kaydeden Hatipzade, “Şu ana kadar Suudi Arabistan Yemen konusunda İran'ın arabuluculuk teklifine henüz cevap vermedi” ifadelerini kullandı. Hatipzade, Tahran'ın bölgedeki barış ve diyalog kanallarının açık tutulması yönündeki kararlılığını vurguladı.

Erakçi'den "askeri yollar gerilimi derinleştirir" uyarısı

Diplomasi trafiğinin en üst düzey ayaklarından biri de dışişleri bakanları arasında gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesini Yemen krizinin çözüm yolları oluşturdu. Bakan Erakçi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki husumetin ve krizin askeri yollarla çözülmeye çalışılmasının bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağını ve derinleştireceğini belirtti. Askeri müdahalelerin kalıcı bir barış getirmediğini savunan Erakçi, tarafların diyalog masasına oturması gerektiğinin altını çizdi. Erakçi ayrıca, Tahran yönetiminin iki ülke arasındaki krizin çözüme kavuşturulması adına her türlü yapıcı yardımı ve desteği sunmaya hazır olduğunu Suudi mevkidaşına iletti.