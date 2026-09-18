İş dünyasından akademiye aynı sahnede: NEFA gençleri farklı dünyalarla buluşturuyor

Türkiye'de gençlerin kendi işini kurma ve girişimcilik ekosistemine dahil olma isteği artarken, bir fikrin sürdürülebilir bir işe dönüşmesinin önündeki engeller yalnızca finansmanla sınırlı kalmıyor. İş hayatının henüz başında olan gençler için sektörün doğru isimlerine ulaşabilmek, deneyimli iş insanlarının tecrübelerinden yararlanmak, farklı alanlarla temas kurmak ve güvene dayalı bir çevrenin içerisinde bulunmak da girişimin gelişim sürecinde önem taşıyor.

Özellikle iş dünyasında henüz güçlü bağlantılara sahip olmayan gençler açısından “network” kavramı burada öne çıkıyor. Ancak söz konusu ihtiyaç yalnızca daha fazla insan tanımak değil; doğru bilgiye ulaşabilecek, deneyim paylaşabilecek ve yeni iş birliklerinin önünü açabilecek nitelikli ilişkiler kurabilmek olarak değerlendiriliyor.

“Gençlerin önündeki mesele yalnızca sermaye değil”

Genç girişimcilerin güçlü fikirlere ve çalışma isteğine sahip olmasına rağmen iş hayatına girdiklerinde deneyim ve bağlantı eksikliğiyle karşılaşabildiğine dikkat çeken Medar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve NEFA Ticaret Platformu Kurucusu Mehmet Konuralp Yılmaz, finansmanın girişimciliğin tek belirleyicisi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Bir girişimi hayata geçirmek için sermaye elbette önemli ancak sermayenin tek başına yeterli olmadığını iş hayatında çok net görüyoruz. Gençlerin doğru bilgiye, doğru insana ve doğru zamanda doğru bağlantıya ulaşabileceği bir çevreye ihtiyacı var. Bazen deneyimli bir iş insanından alınan tek bir tavsiye büyük bir hatanın önüne geçebiliyor, bazen yapılan bir tanışma hiç düşünülmeyen bir iş birliğinin kapısını açabiliyor. Gençlerin önündeki mesele yalnızca sermaye değil; o sermayeyi ve fikri doğru yönlendirebilecek ekosisteme ulaşabilmek” dedi.

“Network, kaç kişiyi tanıdığınızla ölçülmez”

Network kavramının yalnızca yeni insanlarla tanışmak üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, özellikle gençlerle deneyimli isimler arasındaki iletişimin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

“Network, telefon rehberinizde kaç kişinin olduğu ya da bir etkinlikte kaç kartvizit topladığınız değildir. Önemli olan güvene dayalı ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmek. Bir insanın iş hayatında 20 yılda edindiği tecrübeyi genç bir girişimci 20 dakikalık doğru bir sohbetten çıkarabilir. Biz gençlerin yalnızca birbirleriyle değil, farklı sektörlerden ve farklı kuşaklardan insanlarla aynı ortamda bulunmasını bu nedenle önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaretin yanında farklı disiplinleri aynı sahnede buluşturuyor

Bu yaklaşımla hayata geçirilen NEFA Ticaret Platformu, farklı sektörlerden iş insanları ile genç girişimciler arasında iletişim ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi amaçlarken, platform bünyesinde oluşturulan NEFA Sahne ise bu etkileşimi ticari ilişkilerin ötesine taşıyor.

NEFA Sahne'nin bugüne kadar gerçekleştirilen ilk üç buluşmasında farklı alanlardan isimler katılımcılarla bir araya geldi. Serinin ilk konukları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ülkü Gürbüz Özrebek ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özrebek olurken; sonraki buluşmalardan birinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kurul Üyesi Selma Öztürk Pınar konuk edildi. Böylece sağlık, hukuk ve toplumsal konulardan farklı yaşam deneyimlerine uzanan başlıklar NEFA Sahne'de katılımcılarla buluştu.

Yılmaz, bu buluşmaların arkasındaki yaklaşımı, “Bir girişimciyi yalnızca yaptığı iş ve kurduğu ticari ilişkiler geliştirmiyor. Farklı bir meslekten insanı dinlemek, bir akademisyenin yaklaşımını görmek, hukuk, sağlık, edebiyat ya da kültür üzerinden başka bir dünyayla karşılaşmak da bakış açısını genişletiyor. Gençlerin sadece çevrelerini değil, düşünce dünyalarını da büyütebilecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz” sözleriyle anlattı.

Yoğun ilgi üzerine salon 500 kişiye çıkarıldı

NEFA Sahne'nin yeni buluşmasında ise akademisyen, yazar ve şair Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ katılımcılarla bir araya gelecek. 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek buluşmada Demirbağ; gençlikten edebiyata, insanın kendini inşa etme yolculuğundan yaşadığımız çağı anlamaya uzanan konuları ele alacak.

İlk olarak Medar Ofis Bahçe'de gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, gelen yoğun katılım talebinin ardından daha fazla katılımcıya yer açabilmek amacıyla 500 kişilik Vakıf Ankara Kongre Merkezi'ne taşındı.

Yılmaz, NEFA'nın önümüzdeki dönemde de farklı sektör ve disiplinlerden isimleri bir araya getirmeyi sürdüreceğini belirterek, “Amacımız insanları yalnızca tanıştırmak değil. Birbirinden öğrenebilen, birbirine yeni bakış açıları kazandırabilen ve gerektiğinde birbirine yeni kapılar açabilen bir topluluk oluşturmak. Çünkü güçlü bir iş çevresi yalnızca ticari bağlantılardan değil, bilgi, deneyim ve güven paylaşımından oluşuyor” dedi.