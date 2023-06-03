İş dünyasından kabine değerlendirmesi: Yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrilmişti. Yeni kabinede yer alacak bakanlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek üstlenecek. Ticaret Bakanlığı görevini Ömer Bolat getirilirken, Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

İş dünyası temsilcileri de yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz. Şimdi iş dünyası ve hükûmet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlar ile işbirliği içinde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve çalışma hayatımız için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak, kurulduğumuz günden bu yana, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Türkiye'nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir kez daha yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, bakanlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiyemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle bütün bakanlarımıza başarılar diliyorum.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini değerlendirirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Ekonomi yönetimindeki yeni bakanlarımızın bugüne kadar üstlendikleri görev ve tecrübeleriyle rüştünü ispat etmiş, iş dünyasını ve reel sektörü de çok iyi bilen, bizim de kendilerini çok iyi tanıdığımız isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Her biri, görev yaptığımız iş dünyasının kuruluşlarında temsil ettiğimiz üyelerimizin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimler. İş dünyası ile kamunun icraat makamı arasındaki güçlü bir uyum sağlayacağına inandığım bu yeni kabine sayesinde çok verimli çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum.