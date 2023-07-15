İş dünyasından 'milli irade' mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O gün ve gecesinde yaşananlar, tüm canlılığı ile belleklerde yer tutuyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz için iş dünyası temsilcileri, milli irade ve milli birlik mesajı verdi.



“ÜLKEMİZİN İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE YAPILAN BU ALÇAKÇA SALDIRIYI UNUTMADIK VE UNUTMAYACAĞIZ”

Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı: “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, çıktık; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür’ dedik. TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz”.

"15 TEMMUZ RUHUNUN UNUTTURULMAMASI ELZEMDİR"

Şekib Avdagiç-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı: 15 Temmuz 2016, Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından birdir. Ya Türk yüzyılı kurma 'Kızıl Elma'sını ebediyen unutup uydu bir devlet olacaktık ya da Türk dünyasının, İslam coğrafyasının ve mazlum milletlerin umudunu yaşatacak 'lider ülke' olma ülküsünü yaşatacaktık. Türk milleti kararını bağımsız, hür, lider ve öncü Türkiye’den yana yaptı. Hain darbeciler demokrasimizin yanı sıra ekonomimize, yerli ve milli üretim anlayışımıza, teknoloji yarışında öncü olma gayretimize, büyük ve müreff eh Türkiye hayaline de darbe indireceklerdi. Üreten Türkiye yerine büyük güçlerin pazarı olan Türkiye'yi kabul ettireceklerdi. 15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde darbelere, demokrasi düşmanlarına, halkımızın iradesini ve değerlerini hiçe sayanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Dün onlara karşı nasıl geçilmez bir set kurduysak, bugün ve yarın da kurmaya devam edeceğiz."

"ÜRETİM ÇARKLARIMIZIN DURMAMASINA AZAMİ ÖZEN GÖSTERDİK"

Erdal Bahçıvan-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı: Demokrasilerde esas olan milletin iradesidir. Milli iradenin üstünde bir güç olamaz. Milletimizin ve devlet kurumlarının güçlü dayanışmasıyla bu hain darbe girişimi başarıyla püskürtüldü. Türkiye, bu kararlı duruşuyla gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini gösterdi. İş dünyası olarak vazgeçilmez olarak gördüğümüz demokrasinin yanında durduk. Daha ilk günden itibaren, sanayiciler olarak üretim çarklarımızın durmamasına azami özeni göstererek, darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasiye dönmesine katkı sunduk. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında duracağımızı, ülkemizin refahı ve aydınlık yarınları için mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

“MİLLET İRADESİ DIŞINDA BAŞKA İRADE TANIMADIK, ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK”

Seyit Ardıç-Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı: “15 Temmuz’da ülkemize karşı yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz 2016 tarihinde içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin ülkemizin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığı unutulmayacak ve ilelebet hatırlanacaktır. Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz’da milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımadık. Dün olduğu gibi bugün de sanayi işletmelerinin rekabet gücünün artırılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle çalışmaya devam ettik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” sözünü belleklerimizden hiç çıkarmadan, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde birlikte yürümeye, birlikte üretmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz".

“İŞ DÜNYASI OLARAK DEMOKRASİ NÖBETİNE DEVAM EDİYORUZ”

Gürsel Baran-Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı: “15 Temmuz’da, Türk milleti içine gizlenmiş, dışarıdan yönlendirilen vatan hainlerini, feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve yeni bir destan yazdı. 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye sahip çıktığı günün adı oldu. Türk Demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Demokrasimizi korumak ve güçlendirmek Cumhuriyetimizle yaşıt 100 yıllık Ankara Ticaret Odamızın tarihi bir misyonudur. İş dünyası olarak işimizin başında üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı artırarak, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. İçerdeki ve dışardaki hainlere karşı duracak en güçlü kalenin birlik ve beraberlik içinde çalışmak olduğunu biliyoruz. Demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum”

15 TEMMUZ MÜCADELESİNDEN ALDIĞIMIZ DERSLER IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Mahmut Özgener-İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı: "Demokrasimize gerçekleştirilen darbe girişiminin 7’inci yılında, bu mücadelede canı pahasına vatanını savunan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum. 15 Temmuz 2016 günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlarımız eşi benzeri az görülecek bir mücadeleye imza attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak için, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında, nitelikli ve sağduyulu yetiştirmemiz gerektiğini belirtir, milletimizin böyle günleri bir daha yaşamamasını temenni ederim."

DEMOKRASİYE OLAN İNANÇ ORTAYA KONDU

Işınsu Kestelli-İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı: "15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti, tarihinin en büyük zorluklarından biri ile sınandı. FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine karşı, milletimiz tüm dünyaya ders olacak şekilde demokrasiye olan inancını ortaya koydu. Demokrasiye, iç huzura ve hukuk devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergiledi. Bu ülke, milleti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralıksız çalışmaya, gelecek nesillere refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle devam edecektir."

KALKIŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE İŞ YAŞAMINA ÇOK CİDDİ MALİYETLERİ OLDU

Mahmut Asmalı-Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı: "MÜSİAD daima milli iradenin yanında tavır aldı. Darbelerle ve darbecilerle; FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla her daim mücadele etti. Duruşumuz demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edecektir. 15 Temmuz’da hedef alınan, 2013 yılında IMF’ye olan borcunu kapatan, 27 çeyrektir pozitif büyüyen, finansal ve mali disiplinini istikrarlı bir yapıya kavuşturmuş ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Her ne kadar 15 Temmuz’un hemen akabinde ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normal işleyişine geri dönmüşse de, elbette bu kalkışmanın ciddi maliyetleri oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi de hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz."

ADALETİ VE GÜVENİ TEMEL ALAN BİR SİSTEM ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ OLMALIDIR

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının eksik olduğu ülkelerde hukuk dışı yapıların büyüdüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu yapıların oluşmasına fırsat vermemek için devletimizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışan liyakatli kadroları oluşturarak, şeff af ve hesap verebilir bir anlayışla adaleti ve güveni temel alan bir sistem inşa etmek öncelikli hedefimiz olmalıdır” denildi. Açıklamada, "Türk milletinin demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe olan bağlılığını sarsılmaz bir güçle ortaya koyduğu 15 Temmuz’un yedinci yıl dönümünde, bu uğurda canlarını feda eden askerimizi, polisimizi ve tüm yurttaşlarımızı sonsuz bir saygı ve minnetle anıyor, yaralanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarken, sağlıklı ömür diliyoruz" denildi.

GÜZEL BİR GELECEK İÇİN KÜRESEL ÖLÇEKLİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Nail Olpak-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı: “Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmaya hazırlanırken, ülkemizin gelecek yüzyılında daha güçlü bir dönemin kapılarını aralamak üzere iş dünyamızla yeni hedefl ere odaklanmak önceliğimiz. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle, ekonomik ve ticari açıdan daha güzel bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yerine getirme hedefiyle küresel ölçekli çalışmalarımıza devam edeceğiz.Bundan 7 yıl önce, ülkemizin aydınlık geleceğini karartmak isteyen ve milletimizin iradesine göz diken kirli zihinlerin planladığı hain bir darbe girişimi yaşadık. Br kez daha gördük ki; devletimizin kudreti ve milletimizin dünyaya örnek cansiperane mücadelesi ile darbeci zihniyet millet iradesine mağlup oldu. O kara gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin tek vücut halinde egemenliğine kayıtsız, şartsız sahip çıktığına bir kez daha tanıklık ettik."

ALÇAK YAPILANMALARA KARŞI SÜREKLİ TEMKİNLİ OLUNMALIDIR

Orhan Aydın-Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı: 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi kanlı bir darbe sonrası yönetmeyi planlayan FETÖ’nün alçak idealinden vaz geçmediğini, bu idealini Türkiyeli siyasi maskesi altında Türkiye karşıtlığı üzerine kara propaganda yürüterek sürdürdüğünü söyledi. ASKON Genel Başkanı Aydın, “Türkiye’nin son dönemdeki başarılını hazmedemeyen kesimlerce Türkiye ve İslam karşıtlığı üzerine sık sık yazılar ve eylemler görmekteyiz. Bu karşıtlığın kaynağına indiğimizde bölücü örgüt tarafından yürütülen bu kara propagandalara yurt dışına kaçan FETÖ yapılanması da dâhil oldu. FETÖ’cüler yine aynı taktiklerle nüfuzlarını artırmaya çalışıyor. Bu nedenle yarınlar için tedbiri şimdiden elden bırakmamak gerek ve bu alçak yapılanmaya karşı sürekli temkinli olmak gerekmektedir” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adil Pelister-İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı: “7 yıl önce 15 Temmuz günü milletimiz milli beraberliğini ve dayanışmasını ortaya koydu ve demokrasi adına önemli bir sınav verdi. Ülkemiz güçlü yapısıyla üretim, istihdam ve ihracat ile büyümeye devam ediyor. İhracatın itici gücü olan kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni rekorlar kırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2030 yılına kadar kimya sektörünü en çok ihracat yapan sektörler arasında birinci sıraya çıkarmayı ve kimyanın kilogram başına ihracat değerini yükseltmeyi hedefl iyoruz. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin iradesiyle her zorluğu aşabileceğimize inancımız tam. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.”

“GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Tamer Kıran-(İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı: 15 Temmuz'dan bu yana çok önemli gelişmeler yaşandı. COVID-19 salgını, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş, deprem felaketi gibi arka arkaya gelen bir dizi olayla sınandığımız zor bir dönemden geçmemize rağmen, göğsümüzü kabartan, gurur veren nice projelerle büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak hürriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine aynı 15 Temmuz’daki kararlılığımızla sahip çıkmaya devam ederken, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız, yeni Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız bugünlerde hedefl erimize ulaşacağımıza yürekten inanıyor, yüce Rabb’imden ülkemizin yolunu, ufk unu ve bahtını açık etmesini niyaz ediyorum.”

“15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ”

Bendevi Palandöken-Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı: 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye olan inancını gözler önüne sermesi açısından önemini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “15 Temmuz, sadece darbe girişimiyle mücadele ettiğimiz bir gün değil, aynı zamanda milletimizin demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına olan inancının sembolüdür. O gece milletçe gösterdiğimiz topyekun mücadele, tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı milli iradeye, demokrasiye ve birlik içinde yaşama ilkesine sahip çıkmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki birlikte daha güçlüyüz ve her zorluğun üstesinden gelebiliriz.”