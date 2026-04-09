İş dünyasının yapay zeka gündemi Webrazzi AI 2026’da masaya yatırıldı

Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine 20 yıldır yön veren Webrazzi, yapay zeka odaklı ilk konferansı Webrazzi AI 2026 ile iş dünyasının karar vericilerini, teknoloji liderlerini ve girişimcileri aynı sahnede buluşturdu. Bankacılıktan perakendeye, sağlıktan sigortaya, üretimden enerji ve lojistiğe, eğitimden profesyonel hizmetlere kadar farklı sektörlerden liderlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta yapay zekanın iş modellerine, operasyonlara ve büyüme stratejilerine etkisi somut örnekler üzerinden ele alındı. 40’tan fazla konuşmacının deneyimlerini paylaştığı ve binin üzerinde katılımcının yer aldığı Webrazzi AI 2026, Türkiye’de yapay zeka odağında gerçekleştirilen en kapsamlı buluşmalardan biri olarak öne çıktı. Etkinlik boyunca 2 farklı salonda gerçekleşen oturumlar, paneller ve workshop’lar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kutsal: Rekabetin yeni adı yapay zekaya adaptasyon hızı

Etkinliğin açılışını yapay zeka asistanı ile gerçekleştiren Arda Kutsal, yapay zekanın gelişimini gözler önüne sermek amacıyla sahneyi doğrudan yapay zekaya bıraktı. Yapay zeka, Kutsal’ın son 30 günlük iş sürecini analiz ederek bu süreçleri nasıl takip edebildiğini ve ne kadar hızlı veri üretebildiğini katılımcılarla paylaştı. Ortaya çıkan veriler, iş yapış biçimlerine dair önemli içgörüler sunarak yapay zekanın karar alma süreçlerindeki potansiyelini somut şekilde ortaya koydu.

Açılış konuşmasını yapan Webrazzi Kurucu ve CEO’su Arda Kutsal, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı kırılmaya dikkat çekerek: “Webrazzi olarak 20 yıldır teknoloji dünyasındaki dönüşümleri görünür kılan, tartışmaya açan ve doğru paydaşları bir araya getiren bir rol üstleniyoruz. Bugün yapay zeka, yükselen bir teknoloji başlığının çok ötesine geçti. İş dünyasını, üretimi, karar alma süreçlerini ve rekabetin kurallarını yeniden tanımlayan yeni bir dönemin içindeyiz. Webrazzi AI’ı hayata geçirirken hedefimiz, bu dönüşümü Türkiye’de daha görünür, daha anlaşılır ve daha somut hale getirmekti. Yapay zeka çok konuşuluyor; ancak asıl kritik konu, bunun iş yapış biçimlerine entegre edilmesi. Yapay zeka, büyük dil modelleriyle etkileşim kurmanın ötesinde, yeni bir çalışma ve değer üretme biçimi sunuyor. Cep telefonlarının hayatımıza girişiyle başlayan dönüşüme benzer bir kırılma noktasındayız” dedi.

Yapay zekayı iş dünyasının doğal bir parçası haline gelen kalıcı bir dönüşüm alanı olarak değerlendiren Kutsal, “Webrazzi AI 2026 ile kurumların rekabet avantajını, girişimlerin ölçeklenme potansiyelini ve yatırımcıların fırsat alanlarını aynı zeminde buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde fark yaratanlar, yapay zekayı işinin doğal bir parçası haline getirebilenler olacak. Asıl değişim, rollerin içeriğinde ve değer üretme biçimlerinde yaşanacak” mesajını paylaştı.

Yapay zeka iş dünyasının merkezinde

Konferansta; bankacılıktan e-ticarete, pazarlamadan insan kaynaklarına kadar birçok alanda yapay zekanın iş yapış biçimlerini nasıl dönüştürdüğü ele alındı. Yapay zekanın kim tarafından ve nasıl yönetileceğinden etik ve güvenlik boyutuna, agentic commerce ve yeni nesil müşteri deneyimlerinden satış, pazarlama ve dijital deneyimlerin geleceğine kadar kritik başlıklar tartışıldı. Aynı zamanda şirketlerin yapay zekaya adaptasyon hızı, veri yönetişimi, otonom operasyonlar, AI agent’lar, bulut altyapıları ve yönetim katında dönüşüm gibi konular üzerinden süreçlerin nasıl şekillendiği konuşuldu; yeni iş modelleri, verimlilik ve ölçeklenme odağında somut kullanım örnekleri paylaşıldı.

Farklı sektörlerden güçlü isimler sahnedeydi

Webrazzi AI 2026’nın konuşmacı kadrosu, global teknoloji şirketlerinden yerli girişimlere, kamu temsilcilerinden akademisyenlere kadar geniş bir perspektif sundu. Sektörün önemli oyuncuları yapay zekanın küresel ölçekte yarattığı dönüşümü farklı açılardan değerlendirdi. Özellikle AI’ın iş süreçlerine entegrasyonu, etik ve veri güvenliği konuları ile üretken yapay zekanın pazarlama ve müşteri deneyimi üzerindeki etkileri tartışmalar, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Türkiye İş Bankası, Migros One, Oredata - Google Cloud, Commencis, Datassist, Tmob AI Studio, Trendyol, Parny, Brandfocus, Karnaval Medya Grubu ve Platin’in sponsorluğunda gerçekleşti.