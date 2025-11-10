  1. Ekonomim
  2. İş Dünyası
  3. İşkur açıkladı: En çok aranan meslekler belli oldu
Takip Et

İşkur açıkladı: En çok aranan meslekler belli oldu

Ekim ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.243.793 kişi oldu. En çok açık iş, “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İşkur açıkladı: En çok aranan meslekler belli oldu
Takip Et

Ekim ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2.243.793 kişi oldu.

Kurumun aylık istatistik bülteninde yer alan verilere göre, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 48,8’i erkek, yüzde 51,2’si kadın, yüzde 23,1’i 15-24 yaş grubunda oldu.

Ekim ayında 212.693 açık iş alındı

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212.693 oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2.101.049 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740.672 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.

En çok aranan meslekler

En çok açık iş, “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80.129’u (yüzde 60) erkek, 53.393’ü (yüzde 40) kadın olmak üzere 133.522 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1.298.953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

İş Dünyası
İhracat uyarısı: Faiz ve maliyet baskısı dayanılmaz boyutta!
İHRACAT UYARISI
Cumhuriyetin 102. yılında iş dünyası daha kararlı: Üreten, güçlü Türkiye’dir!
Cumhuriyetin 102. yılında iş dünyası daha kararlı: Üreten, güçlü Türkiye’dir!
Reeskont kredilerinde limit artışı, ihracatçıya moral oldu
Reeskont kredilerinde limit artışı, ihracatçıya moral oldu
İş dünyası faiz indiriminin ticari hayata yansımasını bekliyor!
İş dünyası faiz indiriminin ticari hayata yansımasını bekliyor!
Bursa iş dünyasından Şahinler’e destek
Bursa iş dünyasından Şahinler’e destek
İş dünyası, küresel rekabette yeni rotalar çizmek için bir araya geliyor
İş dünyası, küresel rekabette yeni rotalar çizmek için bir araya geliyor