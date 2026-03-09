İŞKUR verileri: En çok aranan meslek değişmedi

İŞKUR’un Şubat 2026’ya ilişkin yayımladığı Aylık İstatistik Bülteni’ne göre, şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 94 bin 772 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin 61 bin 365’i erkek, 33 bin 407’si kadın oldu. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise toplam 213 bin 147 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Ocak-Şubat döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi” mesleklerinde oldu.

İŞKUR, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde 75 bin 11 kadın, 59 bin 11 genç, 7 bin 9 engelli ve 40 bin 194 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.

En çok aranan meslekler

Şubat ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 146 bin 410 olarak kaydedildi. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 318 bin 170 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 116 bin 28 ile imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş ilanı verilen meslekler ise “özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi” oldu.

Şubat ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 455 bin 884 olarak açıklandı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8’ini erkekler, yüzde 49,2’sini kadınlar oluştururken, yüzde 20,4’ünün 15-24 yaş grubunda olduğu bildirildi.

En fazla kursiyer perakendede yer aldı

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında şubat ayında iş arayanlarla 326 bin 380 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde yapılan bireysel görüşme sayısı ise 612 bin 386 oldu. Aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 3 bin 662 okul ziyareti, işveren danışmanlığı kapsamında ise 65 bin 749 işyeri ziyareti yapıldı. Şubat ayında 5 bin 188 iş arayan da yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden yararlandı.

Şubat ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 1.178 program düzenlenirken, 6 bin 171 kişi bu programlardan faydalandı. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 1.852 program düzenlenirken 10 bin 785 kişi bu programlara katıldı. Bu kapsamda 1.721 işbaşı eğitim programına 8 bin 190 kişi, 111 mesleki eğitim kursuna 2 bin 573 kişi katılırken, kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi kapsamında 20 programa 22 kişi katıldı. Mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer “perakende satış elemanı (tezgahtar), satış elemanı/danışmanı ve market elemanı” mesleklerinde yer aldı.