İSO Başkanı Bahçıvan'a İTÜ'den fahri doktora unvanı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'a İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçıvan, diplomasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'dan aldı.

"Fahri doktora" diploması, Bahçıvan'a, Türk sanayisinin yetkinliğini artırarak sürdürülebilir şekilde gelişmesi ve yerli sanayi şirketlerinin hem yerel hem de küresel boyutta rekabet gücü kazanması sürecinde gösterdiği çaba nedeniyle takdim edildi.

Türk sanayisi ve mühendisliğinin bugün elde ettiği başarılarda İTÜ’nün yetiştirdiği genç beyinlerin katkısının çok büyük olduğunu kaydeden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "İTÜ denilince aklıma; yereli ve evrenseli birlikte sentezlemek, Anadolu çocuklarına imkan verilince mucizelere bile imza atabilecekleri, Türkiye'yi ve milletimizi sevmenin sadece lafla değil; bilim, teknoloji, proje üreterek anlamlı olacağı geliyor. Şimdi İTÜ’nün bana layık gördüğü bu değerli unvanla birlikte kişisel olarak omuzlarımdaki yükü ve sorumluluğu daha da artmış hissediyorum. Her zaman bu kıymetli unvanı gururla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, 1990’lı yıllarda markalaşmanın ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunun yavaş yavaş anlaşıldığını belirterek, marka olma işinin sabır gerektirdiğini dile getirdi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "İTÜ olarak, ülkemizde ve hatta bölgemizde, üniversite-sanayi işbirliğine en büyük önemi veren ve buradan katma değeri yüksek en fazla çıktıyı elde eden, en fazla ortak proje gerçekleştiren eğitim kurumuyuz. Sanayi ile olan işbirliği kadar, ulusal düzeyde kurumlarla ve sanayi odalarıyla yapılan işbirlikleri de çok önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.