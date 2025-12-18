İSO Başkanı Bahçıvan’dan asgari ücret açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Erdal Bahçıvan, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerine yönelik değerlendirme yaptı.

Bahçıvan, İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır" dedi.

“Sanayiciler asgari ücretin üzerinde zam yapacak”

DEİK Başkanı Nail Olpak, sanayicilerin geçen yıl asgari ücretin üzerinde zam yaptığını açıklamış, bu yıl da ayın şekilde olacağını belirtmişti.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler sürüyor. Ay sonuna kadar belirlenmesi gereken asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak.

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.