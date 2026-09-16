İspanya'da ATM işlemlerine sıkı takip: 3 bin euro sınırı dikkat çekiyor

İspanya'da yüksek tutarlı nakit işlemlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İspanya Vergi Dairesi, özellikle ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen yüksek miktarlı para çekme işlemlerini yakından takip ediyor. Uygulamanın amacı, kayıt dışı ekonomi ve vergi dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında yüksek tutarlı nakit hareketlerinin izlenmesini sağlamak.

ATM'den para çekmenin genel bir üst limiti yok

İspanya'da ATM'lerden nakit para çekmek için belirlenmiş genel bir yasal üst limit bulunmuyor. Ancak belirli miktarların üzerindeki işlemler için bankaların hesap sahibini belirlemesi ve işlemle ilgili bilgileri Vergi Dairesi'ne iletmesi gerekiyor.

1.000 euro ve üzerindeki işlemler bildiriliyor

Bankaların, 1.000 euro ve üzerindeki para çekme veya yatırma işlemlerinde hesap sahibini belirlemesi ve ilgili bilgileri Vergi Dairesi'ne iletmesi gerekiyor. Bu nedenle yüksek miktarda nakit hareketi gerçekleştiren kişilerin işlemleri, vergi denetimleri kapsamında takip edilebiliyor.

3 bin euroyu aşan işlemler daha yakından izleniyor

3 bin euroyu aşan nakit yatırma ve çekme işlemleri ise daha kapsamlı bir bildirim sürecini beraberinde getiriyor. Bankacılık kaynaklarına göre 3 bin eurodan yüksek nakit işlemleri ile 500 euroluk banknotların kullanıldığı işlemler vergi makamlarının dikkatine sunulabiliyor.

Mevzuata göre bu tür işlemlerde işlem yapan kişinin adı ve soyadı veya şirket bilgileri, vergi kimlik numarası, işlem tarihi, işlemin niteliği, euro cinsinden tutarı ve ilgili hesabın numarası gibi bilgilerin bildirilmesi gerekiyor.

Bankalar bilgileri Vergi Dairesi'ne iletiyor

Uygulama kapsamında bankalar ile İspanya Merkez Bankası arasındaki bilgi paylaşımı üzerinden yüksek tutarlı nakit hareketlerinin izlenmesi sağlanıyor. Gerekli görülmesi halinde söz konusu işlemler vergi incelemesinin konusu olabiliyor.

Yüksek miktarda nakit çekenlere belge uyarısı

Yüksek miktarda nakit işlem gerçekleştiren kişilerin, işlemin kaynağını gerektiğinde açıklayabilmesi için bankadan resmi işlem belgesi veya makbuz alması önem taşıyor. Bu belgeler, Vergi Dairesi tarafından işlemle ilgili soru yöneltilmesi halinde işlemin niteliğinin ve tutarının açıklanmasına yardımcı olabiliyor.

Türkiye'de aynı uygulama bulunmuyor

Türkiye'de ATM veya banka hesabından nakit çekimlerde, belirli bir tutarın aşılmasıyla otomatik olarak vergi incelemesi başlatılmasını öngören sabit bir sınır bulunmuyor. Bankalar işlemlerde yalnızca tutara değil; müşterinin hesap hareketlerine, işlemin niteliğine ve paranın kaynağına da bakıyor. Şüpheli görülen işlemler ise ilgili mevzuat kapsamında MASAK'a bildirilebiliyor.