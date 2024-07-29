  1. Ekonomim
  2. İş Dünyası
  3. İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu
Takip Et

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu
Takip Et

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan’dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği ifade edildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendiHizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendiDünya

 

Ürdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurduÜrdün havayolu şirketi Lübnan'a bugün ve yarınki uçuşları durdurduDünya

 

İş Dünyası
500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğde buluştu
500'ü aşkın iş insanı MESS'in ‘Bugünü Yönet, Geleceği Hayal Et’ etkinliğde buluştu
2024 Küresel Riskler Raporu: İş dünyası iklim krizine karşı
2024 Küresel Riskler Raporu: İş dünyası iklim krizine karşı
Tehlike çanları çalıyor: Mobilya sektörü çalıştıracak eleman bulamıyor
Tehlike çanları çalıyor: Mobilya sektörü çalıştıracak eleman bulamıyor
İTO'dan “istihdam” raporu: Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Kaynakçı, bankacıdan daha yüksek maaş alıyor
Ünlü iş insanı Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti
ATO Başkanı Baran: Enflasyon düzeltmesi mevcut haliyle Anayasa’ya aykırılık teşkil ediyor
ATO Başkanı Baran: Enflasyon düzeltmesi mevcut haliyle Anayasa’ya aykırılık teşkil ediyor