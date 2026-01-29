İşsizlikteki tarihi düşüşe iş dünyası ne yorum yaptı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı, Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

"Ekonomideki dinamizmin göstergesi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, işsizlik oranlarının tek haneli seviyelerdeki seyrini koruması ve düşüş eğiliminde olmasının ekonominin istihdam üretme kapasitesini göstermesi açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Baran, "Açıklanan veriler Türkiye ekonomisindeki dinamizmin birer göstergesidir." dedi.

Üreten, ihracat yapan ve katma değer sağlayan bir Türkiye hedefi yolunda, daha fazla vatandaşın iş gücüne katılmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Baran, verilerdeki olumlu tabloya rağmen iş dünyasının sahada yaşadığı nitelikli iş gücü sorununun devam ettiğini bildirdi.

Baran, bugün sanayiden hizmet sektörüne, inşaattan lojistiğe kadar hemen her alanda üyelerinden gelen ortak geri bildirimin iş gücüne erişimde yaşanan sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İş dünyasının aradığı niteliklere sahip iş gücü ile mevcut iş gücü arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Bu tablo, sorunun sadece işsizlikten ibaret olmadığını, aynı zamanda mesleksizlik olduğunu da ortaya koyuyor. İşletmelerimiz üretimlerini sürdürmek, siparişlerini zamanında teslim etmek, kapasitelerini artırmak istiyor ancak iş gücü temininde yaşanan sıkıntılar, işletmelerimizin faaliyetlerini zorlaştırıyor. Gençlerimizin sadece diploma sahibi değil, mesleki becerileri güçlü, sahada karşılığı olan yetkinliklerle donatılması büyük önem taşıyor. Biz elimizi taşın altına koymak için ilgili mercilerle işbirliği halinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

"Genç işsizlik oranındaki düşüş memnuniyet verici"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu da ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik kararlı duruşla enflasyonda düşüş, faiz indirimleri ve ekonomik göstergelerin iyileşmesi gibi olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını söyledi.

Alınan önlemlerin aynı zamanda iş dünyası için büyük önem taşıyan öngörülebilirliğe de olumlu yansıdığına işaret eden Allıoğlu, ekonomik istikrar adımlarının devamı geldikçe 2026'da geçen yıla göre daha canlı bir ekonomi ve yatırım iklimi oluşacağını dile getirdi.

Allıoğlu, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle hükümetin uyguladığı istihdamın korunması paketinin 2026'da 3 bin 500 lira olarak devam etmesi, yatırımı teşvik programları, prim destekleri ve finansmana erişimin kademeli de olsa kolaylaşması gibi etkenlerin istihdama pozitif katkıda bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle genç işsizlik oranındaki düşüş toplumsal ve sosyal dinamikler açısından da memnuniyet verici. Ağustos 2019'da yüzde 27 ile rekor seviyeye çıkan genç işsizlik oranı 2024'te yüzde 12,7’ye kadar düştükten sonra tekrar yükselmişti. Son verilerdeki düşüşle genç işsizlik oranı yüzde 14,1 seviyesinde. OECD ülkelerinde genç işsizlik ortalamasının ise yüzde 10,5 seviyesinde olduğunu görüyoruz."

Genç istihdamına yönelik bazı uygulamalar olduğunu anımsatan Allıoğlu, gençlerin istihdamında 2026 için uygulanan 3 bin 500 liralık istihdam desteğinin yükseltilmesi ve ekstra destek paketlerinin devreye sokulmasının genç işsizliği rahatlıkla OECD ortalamasına çekebileceğini kaydetti.

"Önceliğimiz, nitelikli ve yüksek katma değerli istihdamı artırmak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da bugün açıklanan verilerin Türk ekonomisinin dayanıklılığının ve sürdürülebilir büyüme performansının en net göstergesi olduğunu belirterek, "İşsizlik oranının 20 yıllık bir seride en düşük seviyeye inmesi ve 32 aydır kesintisiz olarak tek haneli seyretmesi, ülkemizin istihdam odaklı ekonomi politikalarında kararlılıkla ilerlediğinin kanıtıdır. Bu başarı tesadüf değil, doğru zamanda alınan tedbirlerin, uygulanan istihdam programlarının ve iş dünyası ile hükümetin eşgüdüm içinde çalışmasının ortak eseridir." dedi.

Bu tarihi başarının, gelecek dönem için daha fazla sorumluluk anlamına geldiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu rakamlarla yetinmemeliyiz. İstihdam oranının sabit kalması ve iş gücüne katılımın azalması, önümüzde halen çözmemiz gereken konular olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, nitelikli ve yüksek katma değerli istihdamı artırmak, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını daha da teşvik etmek olmalıdır. İş dünyası olarak, üretimimizi ve yatırımlarımızı bu hedefler doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceğiz."