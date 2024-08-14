İşverenler EYT primine itiraz etti

Hükümet, eylül ayında açıklanacak yeni Orta Vadeli Program (OVP) için ekonominin tüm taraflarıyla görüşüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, bakanlar ve kurum yöneticileri bir araya gelirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye İşveren Sendikası'nın (TİSK) ile görüşüldü.

TİSK, işveren primler, EYT'li çalışanlara sağlanan işverene teşviklerin kaldırılması gibi konularda fikir belirtti.

2025-2027 yılları hedeflerine yönelik Orta Vadeli Program (OVP) hazırlığı için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle ekonomi yönetimi toplantılara başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki TİSK heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar bulundu.

Cevdet Yılmaz, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TİSK’in talepleri

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç haberine göre, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın ev sahipliğinde iş dünyasına yönelik konuları birlikte ele alma fırsatı bulduklarını belirtirken, konuşulanlar arasında finansman sorunları, girdi, ham madde, enerji ve işçilik başta olmak üzere artan üretim maliyetleri olduğunu, kur politikası ve daralan talep gibi değerlendirmeler de yapıldığını belirtti.

Akkol, toplantının çok verimli gerçekleştiğini belirtirken, son dönemde artan finansman maliyetleri, ihracattaki kur baskısı ve artan uluslararası rekabet sebebiyle zorlanan işletmelere yönelik SGK maliyetlerinin artırılması, EyT’li çalışanların primleri başta olmak üzere teşvikleirn geri çekilmesi gibi uygulamaların hem işletmeler hem de çalışanlar açısından uygun olmadığı yönündeki görüşlerini paylaşırlarken, dile getirdikleri taleplerini de şu şekilde sıraladı:

“Yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi ve başlanan kapsamlı mevzuat çalışmasının hızlıca yasalaşması.

İşverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesi.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede kararlılıkla adımlar atılarak devletin, çalışanın, işverenin birlikte fayda sağlaması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi.

Kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için Beyaz Bayrak uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesi.

Yapay zeka (YZ) ekosisteminin güçlendirilmesi ve YZ kamu-özel sektör iş birliği platformunun kurulması.

İklim Kanunu’nun ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) en hızlı şekilde hayata geçirilmesi ve elde edilecek kaynağın sanayinin dönüşüm yatırımlarında kullanılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) arasında içtihat birliğinin sağlanması ve zaman aşımı süresinin 1 yıla indirilmesi.”