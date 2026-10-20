İtalya'da olaylar büyüyor Milano'ya yüzlerce asker gönderilecek

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İtalya'nın finans merkezi Milano'da hafta sonu düzenlenen protestolar, kent merkezinde şiddet olaylarına dönüştü. Başlangıçta artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı gerçekleştirilen gösterilerde bazı protestocular polisle çatıştı, iş yerlerini yağmaladı ve çevredeki mülklere zarar verdi. Maskeli grupların çöp konteynerlerini ateşe verdiği, mağazalara girerek ürünleri yağmaladığı olaylarda polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Olayların ardından kent merkezinde güvenlik önlemleri artırılırken yeni bir şiddet dalgası yaşanabileceği endişesi gündeme geldi.

Milano'ya 500 asker gönderilecek

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, yaşanan olayların ardından Milano'ya 500 asker gönderileceğini açıkladı. Salvini, sosyal medya paylaşımında kentin güvenliğini sağlamak amacıyla ek askeri personelin görevlendirileceğini belirtti.

Asker konuşlandırmasının, salı günü yapılması beklenen kabine toplantısında ele alınacak güvenlik önlemleri paketine dahil edilmesi planlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni de şiddet olaylarını kınayarak bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Hükümet, özellikle gençlerin karıştığı şiddet olaylarını önlemeye yönelik yeni tedbirler üzerinde çalışıyor.

Lüks mağazalar vitrinlerini boşalttı

Milano'nun dünyaca ünlü lüks alışveriş bölgesi Via Montenapoleone'de çok sayıda mağaza önlem aldı. Chanel, Tiffany ve Dior gibi markaların bulunduğu caddede bazı işletmeler vitrinlerindeki ürünleri kaldırırken mağazalar erken saatlerde kapandı. Kent merkezindeki bazı mağazalar da camlarını karton ve ahşap panellerle kapattı. Yağmalanan işletmeler arasında Decathlon ve Arc'teryx gibi perakende markalarının yanı sıra Vodafone mağazası da yer aldı. Polis ekipleri, yeni olayların önüne geçmek amacıyla özellikle alışveriş bölgelerinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

İtalyan polisi, pazar günü Milano'da yaşanan olaylar sırasında 271 gencin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanlar da bulunuyor. Polis, 32 kişinin tutuklandığını, 28 kişinin ise adli makamlara bildirildiğini duyurdu.

Cumartesi günü Milano'nun yanı sıra Bologna, Brescia, Bergamo ve Torino gibi kentlerde de çatışmalar yaşandı. Bu şehirlerdeki olaylarda da gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşti. Yetkililer, şiddet olaylarına karışan kişilere karşı daha sıkı önlemler alınmasını değerlendiriyor.

Hükümet yeni güvenlik önlemlerini değerlendiriyor

Başbakan Meloni yönetiminin gündemindeki seçenekler arasında, reşit olmayanlar için önleyici gözaltı uygulamasının genişletilmesi ve gençlik çetelerine yönelik yaptırımların sıkılaştırılması bulunuyor. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani de hükümetin şiddet olaylarına kararlı biçimde karşılık vereceğini belirtti.

Milano'da yaşananlar, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine yönelik memnuniyetsizliğin protestolara yansıdığı bir dönemde meydana geldi. Yetkililer güvenliği yeniden sağlamaya çalışırken mağazalar ve işletmeler olası yeni olaylara karşı tedbirlerini sürdürüyor.