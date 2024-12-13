İTO Başkanı Avdagiç: Asgari ücret CEO maaşlarına kadar etkiliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bizim kanaatimiz, ücretlerde ‘hedeflenen enflasyon’ göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Oda’nın aralık ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada İTO’nun 817 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük işveren örgütlerinden biri olduğunu belirterek, asgari ücret görüşmelerini dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalıştığını hatırlatan Avdagiç, bu sayının yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

“Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor”

İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücretin üretimin asli unsuru olduğunu, dolayısıyla makul seviyede tutulmasının, çalışanlar ve işverenler için son derece önemli olduğunu söyledi.

Avdagiç, şöyle devam etti:

“Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Bizim kanaatimiz, ücretlerde ‘hedeflenen enflasyon’ göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz.”

Bununla birlikte gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gündemde tutulması gerektiğini, bunun hem alım gücünü artıracak hem de işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışını azaltacağını kaydetti.