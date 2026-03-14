İTO Başkanı Avdagiç: BTM’nin portföyü 2 milyar doları geçti

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ramazan ayının insanların kendisini her yönden hesaba çektiği bir ay olduğunu söyledi.

Avdagiç, ramazanda iş dünyasına da önemli görevler düştüğüne işaret ederek bu ayda başta dayanışma, yardımlaşma, sabır olmak üzere, kendilerini ve kendi süreçlerini gözden geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

BTM'nin kurulduğu günden bu yana portföy büyüklüğünün 2 milyar doları geçtiğini vurgulayan Avdagiç, BTM'nin girişimcileri yetiştirip, büyüterek onları kendi kanatlarıyla yolculuğa çıkaran bir kurum halinde faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Avdagiç, şöyle devam etti:

"Çok şükür yatırım yapılabilir ve küresel ölçekte rekabet edebilir şirketler, girişimciler bulunduruyoruz. Bu anlamda 9 yıldır gösterdiğimiz faaliyetler de bu konuda bize heyecan veriyor. Biz 9 yıl içerisinde nasıl bir bilinçle BTM'yi ulusal girişimciliğin merkezine konumlandırmaya çalıştıysak önümüzdeki dönemde artık ulusal anlamdaki bu zirveden küresel anlamdaki zirveye taşımak üzere bir hedefimiz var. Bunu da inşallah İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odasına ve BTM'ye verdiği imkanlarla başaracağımıza olan inancımız tamdır."

Dokuz yıl içinde ulusal girişimciliğin merkezi haline gelen BTM'nin, gelecek dönemde küresel zirveye taşınmasını hedeflediklerini ifade eden Avdagiç, girişimcilere, projelerini ve geleceklerini Londra ve Silikon Vadisi gibi yerlerde değil, İstanbul'da ve Türkiye topraklarında hayata geçirmeleri çağrısında bulunarak bu ülkenin büyük potansiyeline inandıklarını belirtti.

Avdagiç, BTM'nin İTO'nun en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek "Diğer bütün kurumlarımızın kendi yerleri var, mekanları var, artık son aşamada inşallah en kısa zamanda BTM'ye de kendi mekanını kazandırmak için süreç yürütüyoruz. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali yaklaşık 300 bin metrekare. AR-GE ve girişimcilik merkezi olarak belirlendi. Burada en az 10 bin metrekarelik bir yer için müracaat ettik." diye konuştu.

BTM'nin yeni yer süreciyle ilgili bir B planlarının da olduğunu aktaran Avdagiç, "Her halükârda Allah nasip eder de bir dönem daha göreve devam edersek bu dönemde de BTM'yi de kendine yakışan bir yere kavuşturma hedefimiz, arzumuz, isteğimiz var." ifadelerini kullandı.

"Girişimcileri uluslararası pazarlara taşımaya devam ediyoruz"

BTM Genel Müdürü Önder Kul ise İTO'nun destekleriyle bu yıla hızla bir başlangıç yaptıklarını anlatarak girişimcilerinin yenilikçi fikirlerini somut başarıya dönüştürmelerine imkân sağlamak üzere bu yıl da Barcelona ve Paris gibi şehirlerdeki yoğun programlarla girişimcileri uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve taşımaya da devam ettiklerini söyledi.

Kul, Türkiye'deki fuarlara ilişkin "Bu yıl yurt içi fuarları da çok önemli olarak görüyoruz ki girişimcilerimizden de bize böyle bir talep geldi. Dolayısıyla takvimimizde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 16 fuar var. Dolayısıyla girişimciler bizlerden bu fuar listesini alıp ilgili oldukları alanlarda başvurularını yapabilirler." dedi.

Önder Kul sözlerini şöyle tamamladı:

"Girişimcilerimizi desteklerken yatırımcı ekosistemini de güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Yatırımcı Hızlandırma Programı'nı yeniden yapılandırdık. Kurumların üst yönetim kadrolarını ve ilgili iş birimlerini teknoloji girişimlerini değerlendirme, erken aşama yatırım süreçlerini anlama ve stratejik yatırım perspektifi geliştirme konusunda güçlendirmeyi hedefliyoruz."