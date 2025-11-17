İTO Başkanı Avdagiç: Nefes kredisi kalıcı bir yapıya kavuşmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hacminin artırıldığı açıklanan Nefes Kredisi'ne başvuru çağrısı yaptı.

Avdagiç, “TOBB Nefes Kredisi’nde hacmin artırılması, finansmana erişim sağlayamayan KOBİ’lere makul faizli kredi imkanıyla bir “can simidi” olmuştur” derken, kredi mekanizmasının KOBİ’lerin uygun ve ulaşılabilir kredi ihtiyacını kalıcı olarak çözeceğini ve işletmeleri finansal açıdan rahatlatacak uygulamaların başlangıcı olmasını umduklarını belirtti.

Avdagiç’in paylaşımı şu şekilde oldu:

“İstanbul iş dünyamızı, hacmi 50 milyar liraya çıkarılan TOBB Nefes Kredisi için 19 Kasım’dan itibaren anlaşmalı bankalara başvurmaya çağırıyorum.

TOBB Nefes Kredisi’nde hacmin artırılması, finansmana erişim sağlayamayan KOBİ’lere makul faizli kredi imkanıyla bir “can simidi” olmuştur. Bu kredi mekanizmasının KOBİ’lerin uygun ve ulaşılabilir kredi ihtiyacını kalıcı olarak çözecek, işletmelerimizi finansal açıdan rahatlatacak uygulamaların başlangıcı olmasını umuyoruz.

“Sürekli bir yapıya kavuşmasına büyük ihtiyaç bulunuyor”

TOBB Nefes Kredisi mekanizmasının, dezenflasyon sürecinde finansman koşulları normale dönene kadar devam etmesine, hatta süreklilik arz eden bir yapıya kavuşmasına büyük ihtiyaç bulunuyor. Temmuz ayından bu yana TOBB Nefes Kredisi’nin iki etabına gösterilen yoğun ilgi de bu ihtiyaca işaret ediyor.

TOBB, KGF ve bankaların iş birliğinde verilecek kredide; - 24 ay vadeye kadar yüzde 33 faiz, - 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacağını, - Kredinin 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacağını, - Bir firmanın en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabileceğini de vurgulamak isterim. İstanbul iş dünyası olarak TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, KGF ve krediye aracılık eden bankaların yetkililerine teşekkür ederiz.”