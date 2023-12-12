İTO Başkanı Avdagiç’e 'fahri doktora' unvanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 1982 yılı mezunu olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'e, “Türk şirketlerini dünyada daha fazla söz sahibi hale getirmek ve küresel bir vizyon ile Türkiye’nin ticaret ortamını yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşturarak, ticari verim ve sosyal faydayı artırmak için gösterdiği çabalar dolayısıyla” fahri doktora diploması verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla üniversitenin Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Avdagiç’e fahri doktora diploması, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından takdim edildi.

“Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras ve vasiyet olacak”

"Saraybosna’dan İstanbul'a, İTÜ'den İTO'ya uzanan yolculuk…" temasıyla düzenlenen takdim töreninde konuşan Şekib Avdagiç, "Bana göre Türk sanayileşmesinin teorisinin de, pratiğinin de başladığı yer, İTÜ’dür. İTÜ bana şunu öğretti. Mühendislik, bilgi ya da sadece bilim demek değildir. Bilgiyi, teknolojiye dönüştürmektir. İTÜ de böyledir. Mektep ile imalatın birleştiği ve buluştuğu yer İTÜ’dür" ifadelerini kullandı. “İTÜ teori ise İTO pratiktir” diyen Avdagiç, “İTÜ’nün Türkiye’ye en büyük hediyesi, müteşebbis mühendislerdir.” dedi.

Fahri doktora unvanının çocuklarına bırakacağı en değerli miras olacağını kaydeden Avdagiç, şunları kaydetti: "Ama aynı zamanda, en büyük vasiyetim olacak. Çünkü çocuklarım bu unvan belgesine baktıkça, memleket için, millet için kendilerinin de yapması gereken ne büyük görevler olduğunu hatırlayacak ve bunu hiç unutmayacaklar."