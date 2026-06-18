Kadınlar enerji, otomotiv ve savunma sanayiinde kalıpları kırıyor

Kadınlar kariyer kalıplarını kırıyor. Erkek çalışanlarla özdeşleşen enerji, otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörler, genç kadınların kariyer planlarında giderek daha fazla yer buluyor. Uzun yıllardır istihdamda erkek egemen yapısıyla öne çıkan enerji sektöründe, kadınlara yönelik algılar değişiyor. Kadınlar artık yalnızca hizmet, kozmetik, sağlık ve eğitim gibi geleneksel alanlarda değil enerji, savunma ve otomotiv gibi erkek egemen sektörlerde de aktif roller üstleniyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri enerji sektöründe yaşanıyor.

Akkök Holding dönüşümün dinamiklerini ve kadınların kariyer yolunda karşılaştığı algısal bariyerleri daha iyi anlamak amacıyla FutureBright araştırma şirketiyle iş birliği yaptı. Holdingin, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve sektördeki fırsat eşitliğini desteklemek vizyonuyla gerçekleştirdiği ‘Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı Araştırması’ sonuçlarına göre, kadın istihdamı halen kozmetik, sağlık, eğitim gibi sektörlerde yoğun olsa da enerji, gelecek vadeden sektörlerin başında geliyor, kadınların sektördeki görünürlüğü artıyor. Enerjiyi yalnızca bir iş kolu değil, prestijli, gelecek vadeden ve küresel fırsatlar sunan bir alan olarak tanımlayan kadınlar, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı, insanlığın geleceği için çalışmayı ve maddi imkanların iyi olmasını en önemli motivasyon kaynakları olarak görüyor.

Genç kadınların kariyer hedefinde ilk 3’e girdi

Araştırma, enerji sektörünün genç kadınların kariyer planlarında giderek daha fazla öncelikli bir alan haline geldiğini ortaya koydu. Sonuçlara göre, otomotiv yüzde 38 ile ilk sırada yer alırken, enerji yüzde 36 ile ikinci sırayı, savunma ise yüzde 33 ile üçüncü sırayı aldı. Kadınların enerji sektörünü kariyer planlarında üst sıralara taşıması, sektördeki dönüşümün önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Akkök Holding CEO'su Gökşin Durusoy, araştırmanın çıkış noktasına ilişkin olarak “Araştırmayı yaparken temel motivasyonumuz kadınların karar alma mekanizmalarında, saha operasyonlarında ve inovasyon süreçlerinde neden hâlâ istisna olarak kaldığını anlamak ve bu potansiyeli nasıl norm haline getirebileceğimizi ortaya koymaktı. Sonuçlar, kadınların başta enerji olmak üzere otomotiv ve savunma sanayii gibi geleneksel olarak erkek egemen kabul edilen sektörlere ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Bu tablo, yalnızca kariyer tercihlerindeki bir değişimi değil iş dünyasında uzun yıllardır varlığını sürdüren mesleki kalıpların kırılmaya başladığını da ortaya koyuyor. Kadınların bu alanlarda daha görünür ve daha etkili roller üstlenmesi artık bir çeşitlilik hedefinden öte rekabet gücü, inovasyon kapasitesi ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik bir gereklilik haline gelmiş durumda” dedi.

Kadınların enerji sektörüne yöneliminden duydukları memnuniyeti dile getiren Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, araştırmanın, kadınların enerji sektörünü prestijli ve küresel fırsatlar sunan bir kariyer alanı olarak gördüğünü verilerle kanıtladığını söyledi. “Ancak raporun işaret ettiği yapısal ve algısal bariyerlerin aşılması için bütüncül bir dönüşüme ihtiyaç var” diyen Ataünal “Bu değişim yalnızca bir toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi değildir. Enerji sektörünün küresel rekabetçiliğini koruması, inovasyon kapasitesini artırması ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için stratejik bir gereklilik. Akkök Holding olarak amacımız, kadınların potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabilecekleri kapsayıcı bir çalışma ortamını güçlendirmek ve sektörde daha fazla kadının karar alma mekanizmalarında yer almasına katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren FutureBright Group'un kurucusu Akan Abdula ise sektördeki cinsiyet dengesi ve kadın istihdamının geleceğini anlamak için somut veriler sunduğunu ve karar alıcılar için yol gösterici özellikler taşıdığını söyledi. Kadınların ve özellikle gençlerin, enerji sektörüne ilgisinin giderek arttığına dikkat çeken Abdula, “Özellikle enerji sektörü uzun yıllar boyunca teknik, sert ve erkek egemen bir alan olarak kodlandı. Oysa bu araştırma gösteriyor ki kadınlar enerjiyi stratejik, küresel ve anlamlı bir gelecek alanı olarak okuyor, erkek egemenliği artık kabul etmiyor. Sektörün gerçek sınavı, bu zihinsel dönüşümü kurumsal kültüre ne ölçüde taşıyabildiğinde yatıyor. Bugün kadınlar kurumların önünde koşuyor. Kurumların artık bu koşuya eşlik etmesi ve dönüşümü kalıcı biçimde kurumsallaştırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Enerji sektöründe kadın istihdamı araştırmasından notlar

Kadınlar için prestijli ve geleceği parlak bir sektör

Enerji sektöründe kadın çalışanların sayısının artması, sektörde eşitlikçi ve kapsayıcı bir yapının gelişmesine katkı sağlıyor. Araştırma, kadınların enerji sektöründe yalnızca temsil edilmekle kalmayıp, farklı uzmanlık alanlarında aktif roller üstlenerek dönüşümün bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Araştırmaya katılan beyaz yaka kadınların yüzde 88’i, ‘Enerji sektöründe çalışmak prestijlidir’ derken, yüzde 86’sı ‘Sektörün geleceği parlaktır’ ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, yüzde 81’i sektörde insan kaynağına yatırım yapıldığını, yüzde 74’ü ise ‘Kadınlar için yeterli fırsat var’ görüşünü paylaşıyor. Kadın çalışanların motivasyon kaynakları arasında istihdam güvencesi yüzde 39 ile yer alırken, sürdürülebilirliğe katkı sağlama oranı yüzde 39 olarak öne çıkıyor. Beyaz yaka kadınlar ayrıca yenilikçi teknolojilerle çalışmak, yüksek maaş beklentisi ve global kariyer imkanları nedeniyle mühendisliği tercih ediyor. Beyaz yaka çalışanlar daha çok ofis pozisyonlarında, mavi yakalar teknik alanlarda çalışıyor. Sektörün en yoğun alanı ise elektrik dağıtımı.

Enerji deneyimi, iş bulma şansını artırıyor

Günümüzde pek çok sektörün enerji sektörü ile doğrudan ilişkili olması, her alanda enerjiye ihtiyaç duyulması, bu sektörü merkez haline getiriyor. Sonuçlara göre, enerji sektöründe uzmanlaşan çalışanların, başka sektörlerde de iş yapabilme kabiliyeti kazandığı, pek çok alanda kolaylıkla iş bulabileceği belirtiliyor. Global bir sektör olması nedeniyle bu sektörde uzmanlaşmış bir çalışanın, her yerde kabul gördüğüne, yurtdışı iş fırsatlarının diğer sektörlere kıyasla çok daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

Geleceğin kariyer tercihlerinde enerji öne çıkıyor

Enerji sektörü üniversite öğrencilerinin de odağında. Beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlardan farklı olarak öğrencilerin bu sektörde çalışma konusundaki motivasyonlarının başında yüksek maaş beklentisi gelirken, istihdam güvencesi ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama isteği de önemli motivasyon unsurları arasında yer alıyor. Mezun olduktan sonra enerji sektöründe çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 89’a ulaşıyor.

Araştırma sonuçları, enerji sektörünün öğrenciler tarafından yalnızca bir istihdam alanı olarak değil, aynı zamanda gelecek vadeden, itibarlı ve kariyer gelişimi açısından güçlü fırsatlar sunan bir sektör olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Gençler, enerji sektörünü teknolojik gelişimin, sürdürülebilirlik dönüşümünün ve küresel ölçekte etki yaratma imkanının kesişim noktasında konumlandırıyor.

Rol model kadınlara ihtiyaç artıyor

Araştırma, enerji sektöründe kadınların görünürlüğü ve liderliğinin hâlâ geliştirilmesi gereken alanlar arasında yer aldığını ortaya koyuyor. Teknik pozisyonlara kadınların yeterince yönlendirilmemesi, fiziksel çalışma koşulları, vardiyalı çalışma düzeni ve saha altyapısının kadınların ihtiyaçlarına göre tasarlanmamış olması, sektörde öne çıkan yapısal engeller arasında gösteriliyor. Cinsiyetçi yaklaşımlar ve küçümseyici tutumlar ise kadın çalışanların karşılaştığı sosyal bariyerler arasında yer alıyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de rol model ihtiyacı. Özellikle gençler, enerji sektöründe daha fazla kadın lider ve başarı hikâyesi görmek istiyor. Sektörde çalışan kadınlar mevcut çalışma koşullarına daha olumlu yaklaşırken, öğrenciler kadınların sektördeki görünürlüğüne ve yükselme imkanlarına daha fazla önem veriyor.

Cam tavanla mücadele

Araştırma sonuçları, enerji sektöründe kadınların görünürlüğünün arttığını ancak kariyer gelişimi ve liderlik pozisyonlarına erişim konusunda bazı bariyerlerin varlığını koruduğunu gösteriyor. Kadınların üst düzey görevlere yükselirken cam tavanla karşılaştığı yönündeki algı halen güçlü.

Araştırmaya göre, kadınların sektörde daha güçlü şekilde temsil edilmesi için kapsayıcı insan kaynakları uygulamaları, eşit fırsat politikaları ve kariyer gelişimini destekleyen kurumsal mekanizmalar kritik önem taşıyor. Bu alanda atılacak adımlar, mevcut kadın çalışanların aidiyet duygusunu güçlendirirken, sektöre yönelmeyi düşünen genç kadınlar için de önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Katılımcılar, çalışma ortamının herkes için eşit fırsatlar sunacak şekilde geliştirilmesinin ve kadın temsilinin artırılmasının, enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip hale getireceği görüşünde birleşiyor.

Kadın istihdamında somut adımlar

Araştırma sonuçları, enerji sektöründe dönüşümün yalnızca bireysel tercihlerle değil, kapsayıcı ve sürdürülebilir şirket politikalarıyla mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu yaklaşımın örneklerinden biri de Akkök Holding Enerji Grubu bünyesindeki SEDAŞ, Sepaş Enerji ve Akenerji tarafından yürütülen ‘Kadın Enerjisi’ projesi.

Kadınların enerji sektöründe daha görünür ve etkin şekilde yer almasını hedefleyen proje istihdamdan kariyer gelişimine, çalışma ortamlarından liderlik yolculuklarına uzanan bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Araştırmadan elde edilen bulgular da kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik uygulamalar için önemli bir yol haritası niteliği taşıyor.