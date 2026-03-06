KAİSDER Eşitlik Kültürü Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek odaları kategorisinde ödül alırken, kamuda TSE, özel sektörde Türk Traktör, finans kuruluşlarında Garanti BBVA ve üye kuruluş kategorisinde ise İdeal İSG ödül almaya hak kazandılar.

Ödüller, Yönetimde Kadın Temsili, Kurumsal Eşitlik Politikaları, Eğitim ve Kapasite Geliştirme, Sosyal Etki Projeleri alanlarında fark yaratan kurumlara veriliyor.

Ödül töreninde konuşan KAİSDER Başkaknı Mehlika Gider, tam bağımsız Türkiye’nin varlığını korumak ve güçlendirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

KAİSDER’in kadınlarının da farklı platformlarda birlikte çalışan, üreten, güçlü bir topluluk olduğuna vurgu yapan Gider,

“Kurumsal yapımızı tamamlayarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri; kadının istihdamda, işveren dünyasında ve karar verici mekanizmalarda daha güçlü, daha görünür ve daha etkili olmasıydı” dedi. Bunun yolunun zihinlerin değişmesinden geçtiğini dile getiren Gider, “ Toplumun yarısından fazlasının iş hayatının içinde olduğunu düşündüğümüzde, dönüşümün en güçlü alanının da iş yerleri olduğunu biliyorduk” dedi

Meslek Odaları Kategorisinde ödül alan ASO Başkanı Seyit Ardıç, kadın erkek eşitliğine inanmadığını belirterek, kadınların üstün varlık olduğunu bildirdi.bu ödülün aynı z amanda bir sorumluluk hatırlatması olduğuna değinen Ardıç, “Çünkü çok iyi biliyoruz ki; kadınların potansiyelini yeterince kullanamayan hiçbir toplum, güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayamaz” ifadelerini kullandı.

Kadınların sadece istihdamda değil, karar mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasının önemine işaret eden Seyit Ardıç,

“Kadınların daha fazla yer aldığı yönetim ekiplerinde risk yönetimi güçleniyor, inovasyon artıyor, kurumsal performans yükseliyor” şeklinde konuştu.

Ekinci: Atatürk’e çok büyük borcumuz var

Kadınların geleneksel rollerden çıkması gerektiğini belirten İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, zihinsel değişim olmadan sosyal dönüşümün mümkün olmadığını kaydetti. Ekinci bu noktada Atatürk’e çok büyük borcumuzun bulunduğunu anlattı.

TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanı Akif Sesli, TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri’nin eşitlik kültürü için bir kaldıraç niteliği taşıdığını söyledi.

Garanti BBVA Ankara 1. Bölge Müdürü Selin Arda Gürsoy ile Ankara 2. Bölge Müdürü Özlem İçlek Poyraz ise yaptıkları konuşmada, bankanın Kadın Girişimci Destek Programlarını anlattılar.

Üye Kuruluş Kategorisinde ödüle hak hazanan İDEAL İSG Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir de kurumlarda eşitlik olmadan iş sağlığı ve güvenliğinin olmadığını vurguladı.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydan Biri de “ Eşitlik kültüründe bazı konularda farklı noktalara gelsek de, hala kat edecek çok yol var. Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 36 oranında” diye konuştu.