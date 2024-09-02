Karşılıksız çek adedi ağustosta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 26 bin 351 adet seviyesinde bulunurken, ağustos ayında bu rakam yüzde 61,1 azalarak 12 bin 30 adede geriledi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 15,77 milyar TL'den 7,95 milyar TL'ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 472 bin 577 adetten 613 bin 636 adede, tutarı ise 60634 milyar TL'den 353,2 milyar TL'ye geriledi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 411 bin 262 adetten 582 bin 201 adede, tutarı 557,8 milyar TL'den 325,1 milyar TL'ye indi.