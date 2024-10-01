Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, ağustos ayında karşılıksız çek adedi 12 bin 30 adet seviyesinde bulunurken, eylül ayında bu rakam yüzde 112,2 artarak 25 bin 523 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı ise bir önceki ayda 7,95 milyar TL olurken, eylülde yüzde 91,94 oranında artışla 15,26 milyar TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 613 bin 636 adetten yaklaşık yüzde 130 oranında artışla 1 milyon 407 bin 588 adede, tutarı ise yüzde 68,82 oranında artışla 353,2 milyar TL'den 596,3 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi de 582 bin 201 adetten 1 milyon 347 bin 566 adede yüzde 131,46 oranında artış gösterirken, tutarı da 325,1 milyar TL'den 548,6 milyar TL'ye çıktı.