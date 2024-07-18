Kaspersky raporu: Türkiye'deki işletmelerin yüzde 64'ünde siber koruma dengesizliği

Kaspersky, "Managing Geographically Distributed Businesses: Challenges And Solutions" (Coğrafi Olarak Dağıtılmış İşletmeleri Yönetmek: Zorluklar Ve Çözümler) başlıklı raporu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin anketi, dünya genelindeki 20 ülkeden ağ ve bilgi güvenliği karar vericilerini kapsıyor. Coğrafi anlamda dağınık şirketlerin karşılaştığı ağ ve bilgi güvenliği zorlukları hakkında bakış açısı sunularak kurumların bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandıkları çözümler belirtildi.

Siber koruma seviyeleri arasında dengesizlik

Raporda, Türkiye'deki coğrafi olarak dağılmış işletmelerin yüzde 64'ünün tesislerindeki siber koruma seviyeleri arasında dengesizlik olduğunu tespit edildi.

Türkiye'deki katılımcıların yüzde 36'sı merkez ofislerindeki siber tehditlere karşı korumanın yerel ofislerdekiyle eşit derecede etkili olduğundan emin.

Ankete katılan şirketlerin çoğu (yüzde 64) siber güvenlik seviyeleri arasında bir eşitsizlik olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 50'si sorunun varlığını kabul etmekle birlikte durumun çok da kritik olmadığını düşünürken, yüzde 14'ü şubelerin sadece birkaçının siber tehditler altında olduğu düşünüyor.

Bütçe kısıtlamalarına ek olarak, dengesizliğin nedenlerinden biri de yerel uzmanlığa olan güven eksikliği. Vakaların yüzde 54'ünde merkez ofisler, yerel personelin yeterli bilgi ve niteliğe sahip olmadığını belirterek şubelerdeki tüm siber güvenlik faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.

Siber güvenlik görevlerinin merkez ve yerel ekipler arasında eşit olarak paylaşıldığı vakaların yüzde 46'sında tüm faaliyetler merkez ofis tarafından denetim altında tutuluyor.

"Siber suçlular nerenin saldırıya uğradığını umursamazlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Müdürü (XDR) Anton Solovey, şirket varlıklarına çeşitli konumlardan da erişimin gerekli olduğunu belirtti.

Solovey, konumların merkez ofis kadar iyi korunmadığında, tüm kuruluş için güvenlik riskleri oluşturduğuna dikkati çekerek, "Görünen o ki şirketin yapısında ikincil bir rol oynayan şubeler için daha düşük bir koruma seviyesinin yeterli olacağına dair yanlış bir kanı mevcut. Ancak, siber suçlular nerenin saldırıya uğradığını umursamazlar. İster merkez ofis ister şubeler olsun, şirketin altyapısına herhangi bir konumdan sızabilirler. Bu nedenle, tüm tesislerde eşit derecede etkili bir koruma sağlamak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, coğrafi olarak dağınık şirketleri siber tehditlerden korumak için hem merkezde hem de yerel ofislerde tüm şirket varlıklarının ve süreçlerinin kapsamlı siber korumasını sağlamak için Kaspersky Next XDR Expert gibi merkezi ve otomatikleştirilmiş çözümlerin kullanılmasını öneriyor. Bu çözüm yöntemi, birden fazla kaynaktan gelen verileri tek bir yerde toplayıp ilişkilendirerek ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanarak etkili tehdit tespiti ve hızlı otomatik yanıt sağlıyor.