Koç Holding'de üst düzey yönetim değişiklikleri



Tüpraş Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz da Koç Holding CFO'su olarak görevlendirildi. Atama kararları, Genel Kurul tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Küresel büyüme vizyonu çerçevesinde, 2015'ten bu yana Dayanıklı Tüketim Grubu'nun farklı coğrafyalarda gelişmesine, satın alma ve zorlu entegrasyon süreçlerinin başarıyla gerçekleştirilmesine liderlik eden Fatih Kemal Ebiçlioğlu, görevini Polat Şen'e devredecek.

Ebiçlioğlu, Koç Holding'i temsilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek ve Koç Topluluğu bünyesinde yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenecek.

Yeni atamalar

Polat Şen, iş yaşamına 2000'de Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı'nda Denetim Asistanı olarak başladı.

Daha sonra Şen, 2002-2005 döneminde Denetim Uzmanı, 2005'te Arçelik İç Denetim Yöneticisi, 2008'de Grundig Finans ve Mali İşler Grup Direktörü olarak görev yaptı.

Ardından 2009-2010'da Arçelik/Grundig Finans ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Şen, 2010-2015 döneminde Satınalma Direktörü olarak çalıştı. Şen, 2022'den bu yana Koç Holding CFO olarak görev yapıyordu.

Arçelik Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015-2022 arasında görev yapan Şen, bu dönemde Sahra Altı Afrika Bölgesi ticari faaliyetlerinden ve Satınalma biriminden de sorumluydu.

İş yaşamına 1996'da holdingde Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Doğan Korkmaz da 1997-2007 döneminde Arçelik AŞ'de Yatırım Finansmanı, Kurumsal Finansman ve Finansal Piyasalar Uzmanı görevlerinde bulundu.

Korkmaz, 2007'de Hazine ve Sermaye Piyasaları Departmanı Yöneticisi, 2009'da İngiltere'deki Beko PLC'de Finans Direktörü, 2012'de Arçelik Finansman Direktörü olarak görev yaptı.

Doğan Korkmaz, 2016'dan bu yana Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum kıymetli mesai arkadaşım Fatih Kemal Ebiçlioğlu, özellikle birleşme, entegrasyon ve sinerji yaratma süreçlerinde güçlü bir liderlik sergiledi. Kendisine üstün gayretleri ve özverili çalışmalarıyla sağladığı katkılar için teşekkür ediyorum. Atanan yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar diler, Topluluğumuz için hayırlı olmasını temenni ederim."