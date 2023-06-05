Kocaeli iş dünyasından kabine değerlendirmesi

Kocaeli iş dünyası kabinenin kurulması ile güven veren bir ekonomi yönetimi ve memnuniyet oluştuğu görüşünü paylaştı.

KSO/Ayhan Zeytinoğlu

Finansmana ulaşım sorunlarının çözülmesini bekliyoruz

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Öncelikle yeni kabine hayırlı olsun, Mehmet Şimşek’in rasyonel kurallara döneceğiz mesajı vermesi, çok değerli. Beklentimiz aslında hemen kısa, orta ve uzun vadeli yeni bir planlamanın bizlere bir an önce duyurulması. Finansmana ulaşım sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Beklentimiz buradaki etkileşim hem ithalatı engeller hem ihracatı destekler seviyeye çıkması. Kapalı Çarşı’yla Bankalar arasındaki kurlarda da fiyat farklarının azalması noktasında beklentilerimiz var. Bu yavaş yavaş oluşmaya başladı.” dedi.

GTO/Abdurrahman Aslantaş

Kalıcı çözüm bulunacak ve uygulanacak

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Güzel bir kabine olduğunu görüyoruz. Özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın Mehmet Şimşek’e verilmesi piyasada çok olumlu karşılandı. Bu anlamda yeni bir döneme girileceğine ve kalıcı çözümler bulunacağına inanıyorum. Diğer bakanlıklarla ilgili de sıkıntı yok. Olabilecek en iyi kabine olduğunu düşünüyorum. Hepsi dolu dolu, kendi sektörlerinde olsun, serbest piyasada olsun, kamuda olsun görev yapmış müthiş tecrübeye sahip insanlar. Yeni kabinenin ülkenin yeniden yapılanmasında ciddi etkilerinin ve katkılarının olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

GGOSB/ Adem Ceylan

Türkiye'nin yüzyılını inşa edecek kadrolara olan inancımız tam

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, “Mehmet Şimşek'in açıklamalarından ekonomi yönetiminin tekrar rayına girdiğini belirtti. Ceylan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi oldukça tecrübeli. Türkiye'nin yüzyılını inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İMES OSB/ Ahmet Tokkan

Kararlar, tercihler son derece olumlu

İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabinedeki Bakanlarımızı kutluyor, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni kabine bir kere isabetli oldu. Kararlar, tercihler son derece olumlu. Konulara hakim, devlet tecrübesi olan insanlar bir geleneğin devamı gibi oldu. Özellikle ekonomi cephesinden verilen mesajlar son derece önemli. Önceliklerimizden taviz vermeden gelişmiş ülkelerle entegre bir şekilde ticaretimizi artırmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevi devralırken yaptığı açıklamalarını çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

GEBKİM OSB/Vefa İbrahim Aracı

Ekonomiye ve kalkınmaya odaklanacağız

Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabinedeki Bakanlarımızı kutluyor, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye, bölgenin en büyük güçlerinden biri olarak istikrar ve güvenin de temsilciliğini yapıyor. Güçlü Türkiye hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir görev üstlenecek yeni hükümete başarılar diliyorum. Önümüzde seçim atmosferinin geride kaldığı, ekonomiye ve kalkınmaya odaklanacağımız yeni bir dönem var. Ekonomik büyüme, kalkınma, refah, istihdam ve ihracat artışı öncelikli konularımız olmalı. Bizler sanayiciler olarak istikrar ve güven ortamında; üretmeye, istihdam yaratmaya ve yeni yatırımlara devam edeceğiz. Ülkemizin büyümesinde çok önemli bir payı bulunan katma değerli ihracatı artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı, ülkemizin hedeflerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni hükümete güveniyor ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.