KOTEDER, 20. kuruluş yılını kutladı

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER), 20. kuruluş yıldönümü kutladı. Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul, Maslak Windowist Tower’da yapılan Olağan Genel Kurulda, Cumhuriyetin 100’üncü ve KOTEDER’in 20’nci kuruluş yılları dolayısıyla 20 yılını dolduran üyelerin yöneticilerine birer teşekkür plaketi verildi.

Plaket verilenler arasında, KOTEDER kurucuları Halil Eroğlu ve Yusuf Ziya Toprak, Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı M. Hurşit Zorlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Ayen Enerji Genel Müdürü Fahrettin Amir Arman, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Ernst & Young Türkiye Partneri ve KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Koç, Grant Thornton Türkiye Partneri ve KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarkaş, Global Menkul Değerler, İş Finansal Kiralama ve İş GYO yer aldı.

‘Halka Arza Hazırlık Komitesi’ oluşturuldu

Genel Kurul öncesinde TÜSİAD’ın önceki Washington Temsilcisi Abdullah Akyüz tarafından ‘Dünyada ve Türkiye’de Şirketler ve Sermaye Piyasası’ hakkında kısa bir değerlendirme yapıldı. KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Erkarakaş ise, derneğin kuruluşundan bu yana halka açılan şirket sayısının artırılması ve sermaye piyasalarının gelişmesi için faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Halka arza hazırlanan şirketlere yardımcı olmak amacıyla sermaye piyasası profesyonellerinden oluşan özel bir ‘Halka Arza Hazırlık Komitesi’ oluşturduklarını belirten Erkarakaş, borsada halka arz edilen şirketlerin paylarının alınıp satıldığını ancak halka açık şirketlerin karar alma mekanizmalarında hiç bir temsilcisinin ve söz hakkının olmadığını kaydetti.

Oluşturulan ‘Halka Arza Hazırlık Komitesi’nde; EY-Partner’den İlhami Koç, Şeker GYO Genel Müdürü Serdar Eser, Arzum Yatırımcı İlişkileri Müdürü Neslihan Aydoğdu ve gönüllü danışman Av. Şebnem Ergün yer alıyor.

Komite, halka arza hazırlık aşamasında olan veya arz edilmiş olan şirketlerin uygulamada karşılaşabileceği sorunların çözümüne destek olacak.