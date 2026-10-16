Küresel alım grupları ve Türk üreticiler İstanbul’da buluştu

Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 19. İstanbul Hazır Giyim Konferansı sona erdi. ‘Yeniden Tanımlanan Değer: Made in Türkiye’ temasıyla gerçekleştirilen konferansın ilk gününde Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil sektöründeki güçlü konumunu daha ileri taşımak için ihtiyaç duyulan dönüşüm, yeni fırsat alanları ve küresel rekabette sürdürülebilir başarı için atılması gereken adımlar ele alındı. Etkinliğin ikinci ve son gününde ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘B2B İkili İş Görüşmeleri’ yapıldı.

Bu yılki görüşmelere, çoğunluğu Avrupa ve ABD’den olmak üzere küresel markaları temsil eden 64 alım grubu katıldı. Bu firmaların 25’i, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile katılım sağladı. Türkiye’deki yerli üreticiler ile alım grupları arasında 2 bine yakın ikili görüşme gerçekleşti.

Toygar Narbay: Yetkinliğimizi ve avantajlarımızı uzun vadeli siparişlere dönüştürmeliyiz

B2B görüşmelerinin yeni müşterilere ulaşmak ve mevcut ticari ilişkileri geliştirmek açısından taşıdığı öneme değinen TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, “Küresel markalar, tedarik kararlarında ürün fiyatıyla birlikte teslimat hızını, kaliteyi, esnek üretimi ve stok yönetimini de değerlendiriyor. Türkiye, tasarımdan üretime uzanan yetkinliği ve ana pazarlara yakınlığı sayesinde bu ihtiyaçlara birlikte yanıt verebiliyor. Önceliğimiz, bu avantajlarımızı uzun vadeli siparişlere dönüştürmek. Bunun için markalarla üreticiler arasında karşılıklı güvene ve öngörülebilirliğe dayanan ilişkiler kurmamız gerekiyor. Düzenli sipariş akışı, üreticilerimizin kapasite ve yatırım planlarını güçlendirirken markaların da değişen talebe hızla yanıt vermesini sağlıyor. Konferansımızda kurulan doğrudan temasları bu açıdan değerli buluyoruz. Bu görüşmelerin yeni siparişlere, pazar çeşitliliğine ve kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz. Organizasyonumuza destek veren Ticaret Bakanlığımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, üreticilerimize ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen alım gruplarına teşekkür ediyoruz” dedi.

B2B etkinliğinde; Adenza, AHKİB, Bolero, Burteks, Deniz Tekstil, Erateks, Gelişim Tekstil, Kyass, Kumaş Tekstil, Lefaxx Jeans, Marka Tela, Murat Çorap, Palmiye Tekstil, Penti, Simteks, Teda Tela ve ZH Dış Ticaret stantlarıyla yer aldı.