Madırlı: Doğu Anadolu’da ihracatını tabana yayacağız, ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artıracağız

Doğu Anadolu’da ihracatın tabana yayılması için yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB) Başkan Adayı Ömer Madırlı, “Doğu Anadolu’nun güçlü ihracat potansiyelini daha etkin kullanarak ihracatı tabana yaymayı ve ihracatçı firma sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Bölgedeki üretim gücünü harekete geçirerek ihracat kültürünü güçlendirmeyi önceliklerimiz arasına alıyoruz.” dedi. Doğu Anadolu’nun üretim gücüne dikkat çeken Madırlı, Erzurum’dan Iğdır’a, Van’dan Elazığ’a kadar geniş bir coğrafyada önemli bir potansiyel bulunduğunu belirterek, bu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini dile getirdi.

DAİB’de seçim süreci yaklaşırken, 11 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adaylığını açıklayan Ömer Madırlı, bölgenin ihracat potansiyelini harekete geçirmeye yönelik projelerini paylaştı.

‘Potansiyel var ancak yeterince kullanılmıyor’

Bölgedeki üreticilerin önemli bir kısmının ihracat süreçlerine yeterince hâkim olmadığını vurgulayan Madırlı, ihracat kültürünün geliştirilmesini öncelikli hedefleri arasında konumlandırdıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ihracatçı birliklerinden birinin 1937 yılında Erzurum’da kurulmuş olmasının, bölgenin tarihsel olarak da güçlü bir ihracat geçmişine sahip olduğunun göstergesi olduğunu belirten Madırlı, "1937 yılında Atatürk tarafından kurulan Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği bunun en önemli göstergesi. Böyle bir geçmişe sahip bir bölgenin bugün ihracatta daha güçlü olması gerekiyor." dedi.

İhracatçı sayısında yüzde 50 artış hedefi

DAİB bünyesinde yaklaşık 2 bin 300 üye bulunduğunu ve yıllık ihracatın 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Madırlı, yeni dönemde hem ihracat hacmini hem de ihracatçı sayısını artırmaya odaklanacaklarını söyledi.

Bu yıl için ihracat hedefini 3 milyar 250 milyon dolar olarak belirlediklerini aktaran Madırlı, yüzde 8-10 bandında bir büyüme öngördüklerini dile getirdi. İhracatın firmalar için ulaşılabilir bir süreç olduğuna dikkat çeken Madırlı, şu değerlendirmede bulundu:

“İhracat aslında sanıldığı kadar zor değil. Biz düzenleyeceğimiz eğitimlerle ve uygulamalı çalışmalarla firmalarımıza bu süreci anlatacağız. Firmalarımızın bunu gözünde büyütmemesi gerekiyor. İhracatın tadını alan firma devamını getirir."

Eğitim, dijitalleşme ve yeni pazar odaklı projeler

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında KOBİ’lerin ihracata yönlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık programları, ihracata yeni başlayacak firmalar için rehberlik mekanizmaları ve çevrim içi eğitim platformu “DAİB Akademi” öne çıkıyor.

Ayrıca firmaların dijitalleşme ve e-ihracat kapasitelerinin artırılması, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE projeleriyle yeni pazarlara erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Genç ve kadın girişimcilerin ihracata kazandırılması da öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Turizm ile ticaret entegre edilecek

Bölgenin turizm potansiyelini ticari faaliyetlerle birleştirmeyi planladıklarını belirten Madırlı, özellikle kış turizmi merkezlerinin bu noktada önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Yabancı alıcıların ticaret heyetleri kapsamında bölgeye davet edilmesiyle hem turizm hem de ticaretin birlikte geliştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Madırlı, bu modelin Doğu Anadolu’nun ekonomik dinamizmini artıracağını belirtti.