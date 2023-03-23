Mehmet Nane’ye Hermes ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip ödüllendiren Air Transport Awards’ta 2023 hava Taşımacılığı Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl Hermes-Hava Taşımacılığı Organizasyonu ve ATN-Hava Taşımacılığı, IATA Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, ‘Hermes Ödülü’ne layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nane, “2023 Hava Taşımacılığı Ödülleri kapsamında Hermes Ödülü’nü almaktan büyük onur duyuyorum. Uzun süredir havacılıkta mükemmelliğin itici gücü olan Hermes gibi saygın bir kuruluş tarafından takdir edilmek gurur verici… Gururla temsil ettiğim kuruluşlarla birlikte, sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim.” diye konuştu.