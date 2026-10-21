MİAD’dan Dalgakıran ve Tecdelioğlu’na tam destek

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD), İstanbul Sanayi Odası seçimleri öncesinde iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran ve İSO Meclis Başkan Adayı Mustafa Tecdelioğlu iş insanlarıyla buluştu. Organizasyona Rıdvan Mertöz, İhsan Kısacık, Ahmet Güler, Mehmet Demezoğlu, Şenol Karadoğan ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"Dalgakıran ve Tecdelioğlu’nun yanındayız"

Toplantıda konuşan MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş, iş dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Sanayimizin geleceği için güçlü, tecrübeli ve vizyon sahibi isimlerin sorumluluk üstlenmesini son derece kıymetli buluyoruz. Adnan Dalgakıran’ın sanayi dünyasındaki birikimine ve ortaya koyduğu vizyona güveniyoruz. Mustafa Tecdelioğlu da iş dünyasındaki başarılarıyla hepimizin takdirini kazanmış önemli bir isim. Aynı zamanda Malatya Eğitim Vakfı Başkanı olarak memleketimize sunduğu katkılar bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Malatya için değer üreten insanların her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İSO seçimlerinde her iki isme de tam destek veriyoruz. Sanayicilerimizin ortak hedefler etrafında buluşması Türkiye ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız” dedi.

Sanayimizi ortak akılla daha ileri taşıyacağız

İSO Başkan Adayı Adnan Dalgakıran da MİAD yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Türk sanayisinin güçlü geleceğini ancak birlik ve ortak akılla inşa edebiliriz. Bugün burada gördüğümüz dayanışma bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. İstanbul Sanayi Odası, sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üreten ve geleceğe yön veren güçlü bir kurum olmalı. Bizim hedefimiz sanayimizin rekabet gücünü artırmak, üretimi ve yüksek katma değerli yatırımları desteklemek. Sanayicilerimizin sesinin daha güçlü duyulduğu bir anlayışı hâkim kılmak istiyoruz. Mustafa Tecdelioğlu ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya hazırız. MİAD gibi köklü iş dünyası kuruluşlarının desteği bizim için son derece değerli. Hep birlikte Türk sanayisini daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.