MÜSİAD öncülüğünde KGF-Ziraat Katılım işbirliğiyle reel sektöre 9,4 milyar TL destek

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, 30 Ocak’ta İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Katılım Finans Kefalet Destek Programı, “Değer üretenlerle, değerleriyle finansman” anlayışıyla reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunuyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

“Katılım finans sistemine özel olarak yapılandırılmış önemli bir adım”

Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım A.Ş. iş birliğiyle reel sektöre 9,375 milyar TL kaynak sağlanmasının amaçlandığını ve sağlanan bu kaynağın üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Finansman modelinin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olduğunu ifade eden Özegen, KGF’nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı.

KGF’nin yalnızca bir teminat kurumu değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu belirten Özegen, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir’in öncülüğüne ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir’in katkılarına teşekkür ederek iş birliğinin ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

“Güçlü desteğimizle reel sektörün yanındayız”

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, konuşmasında Ziraat Katılım’ın Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. 2025 yılı itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayan bankanın, geçen on yıllık süreçte katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Özdemir, Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli olarak değil, üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak ele aldığını ifade ederek, “Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün her zaman yanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz.” dedi.

Genel Müdür Metin Özdemir ayrıca, KGF desteğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın Ziraat Katılım’ın sürdürülebilir büyüme, reel sektör odaklı finansman ve katılım finans ekosistemini derinleştirme hedefleriyle bire bir örtüştüğüne dikkat çekti. Özdemir, “Bu programla birlikte KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırırken, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir finansman zemini oluşturuyoruz. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de katılım finansmanında derinliği artıracak yeni ürün ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İş dünyasının sesini somut çözüme dönüştürüyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında, iş dünyası ile her yıl düzenli olarak yaptıkları ekonomik değerlendirme sonuçlarına göre en önemli problemin finansmana erişim olduğunu dile getirdi. Bu verilerin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini belirten Özdemir, “İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği refleksle; reel sektörün sesini, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan kamu kurumlarımızla paylaştık, istişare ettik ve çözüm yolları üzerinde birlikte çalıştık. Bugün burada tanıttığımız Katılım Finans Kefalet Destek Programı, işte bu istişare sürecinin somut bir çıktısıdır.” diye konuştu.

MÜSİAD olarak programa paydaş kurumlar ile yaptığı istişareler sonucunda öncülük ettiklerini belirten Özdemir, programın yalnızca MÜSİAD Üyelerine değil tüm reel sektöre yönelik olduğunun altını çizdi. Programın tüm işletmelere de hitap ettiğini belirten Özdemir, “Katılım Finans Kefalet Destek Programı, MÜSİAD’ın öncülüğünde hayata geçirilmiş olmakla birlikte, yalnızca MÜSİAD üyeleriyle sınırlı değildir. Programdan, MÜSİAD üyesi olsun ya da olmasın, reel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvuruda bulunabilecektir. Bu yönüyle program, geniş bir kapsama sahip olup üretim, ticaret ve istihdam odaklı tüm işletmelerin faizsiz finansmana erişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programda, reel sektörün gerçek nakit akışı ihtiyaçlarına cevap veren, katılım finansmanına dayalı yeni bir finansman enstrümanını değerli kurumlarımızın iş birliğiyle hayata geçirmiş bulunuyoruz.” dedi.

Burhan Özdemir konuşmasında, MÜSİAD’ın yeni dönemde iş dünyasını doğrudan ilgilendiren temel meselelere yoğunlaşacağını vurgulayarak, Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın “Değer üretenlerle, değerleriyle finansman” anlayışının sahadaki karşılığı olduğunu ifade etti. Özdemir, bu modelin üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir bakış açısıyla reel sektöre doğrudan katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Aynı zamanda Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın, MÜSİAD öncülüğünde geliştirilen ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hayata geçirilen ilk örnek olma özelliğine de dikkat çekti.

Katılım Finans Kefalet Destek Programı nedir?

Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın ilk diliminde; %80 kefalet oranı ve 7,5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9,375 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Program kapsamında kullanılacak olan finansmanlar arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarının finansmanında kullanılacak. Program, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda üretim ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.