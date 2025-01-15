MÜSİAD, Suriye ile iş birliğine hazırlanıyor

İZMİR / EKONOMİ

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, “İzmir Buluşmaları" toplantısında Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye iş birliği konuşuldu. Toplantıda Suriye’de ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğu belirtilerek, işadamlarına Suriye’nin ayağa kalkmasına katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

Toplantıya konuk olarak katılan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi, Suriye ekonomisinin mevcut durumu ve Türkiye ile ticari ilişkileri hakkında bilgilendirme yaparak, Suriye’nin kriz öncesi 60 milyar dolarlık bir gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu ancak bu rakamın kriz nedeniyle yarıya düştüğünü belirtti. Türkiye’nin, Suriye’ye ihracatının kısa ve orta vadede artmasını beklediğini söyleyen Özçörekçi, Suriye’de ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

4 Şubat’ta işbirliği zirvesi düzenlenecek

Türkiye'nin Suriye konusunda oldukça aktif bir rol oynadığını ve bölgedeki dengeleri köklü şekilde etkileyen rejim değişikliğinin Türkiye için ciddi fırsatlar sunduğunu vurgulayan MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu Başkanı (IBF) Erol Yarar da, “Çok sayıda Suriyeli iş insanı ile uzun süredir yakın ilişkiler kurduk ve birlikte çok sayıda uluslararası çalışmalar yürüttük. Geçtiğimiz ay da önce İdlib'e sonra Halep'e, oradan da Şam'a giderek görüşmeler yaptık. Şam'da yeni yönetimin Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile de bir araya gelerek iş ve yatırım imkanlarını değerlendirdik. 4 Şubat’ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Gaziantep’te Türk ve Suriyeli işadamlarının bir araya geleceği bir zirve gerçekleştireceğiz. Zirvede Suriye ticaretinin ve sanayisinin yeniden inşası için atılması gereken stratejik adımlar konuşulacak ve ardından iki ülke işadamlarının katılımıyla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilecek” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan MÜSİAD İZMİR Başkanı Gökhan Temur da Suriye’ye bakış açılarının hiçbir zaman menfaat eksenli olmadığını vurgulayarak, “Asırlardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir? Suriye yeniden inşa edildiğinde bölgemizde hem güvenliğimiz açısından hem de ekonomik bakımdan çok daha farklı şartlar oluşacak. Yeni dönemde Suriye'nin yeniden inşa ve ihyası Türk iş insanlarıyla olacaktır” diye konuştu.