MÜSİAD/Özdemir: Enflasyon ve faize takılmamamız gerekiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e’de katıldığı yayında ekonomi ve iş dünyasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İş dünyasına yönelik son açıklanan teşviklerle ilgili değerlendirmesiyle başlayan MÜSİAD Başkanı Özdemir, "Yatırım teşviklerini son derece pozitif karşılıyoruz. Tek başına teşvik paketi olarak bakmamak lazım. Son birkaç yıldır baskılanan döviz eksenli ihracatçı sıkışmışlık yaşıyor. Her ne kadar döviz baskılansa da sanayicimiz biraz dertliydi. İhracatçıların düşürülen kurumlar vergisinin döviz kurları ekseninde oradaki boşluğu dengeleme unsuru olarak görüyoruz. Hızlı alınmış bir aksiyon. Son derece doğru bir yaklaşım" dedi.

İran savaşının etkilerine yönelik de Özdemir, ihracatın yüzde 15'inin Ortadoğu coğrafyasına yapıldığını belirterek, "İhracatımız bir süre daha aşağıda seyredecektir. Yılın ikinci yarısında daha toparlayıcı veriler gelir. Bunun mutlak suretle yukarıya seyredeceğini düşünüyorum" dedi.

TCMB’nin faiz kararı

Faiz konusunda Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasını olumlu karşıladığını kaydeden Özdemir şunları kaydetti:

"Haftalık repo ihalelerini askıya alarak fonlama maliyetlerini yüzde 40'a yükseltti. Bunu faizi yükseltmeden yükseltti. Esnek bir yaklaşımla aslında fonlama maliyetlerini yükseltti. Bir süre daha faiz sabit seyredecektir belki yılın ikinci yarısında savaşa bağlı olarak bir miktar daha düşüş yaşanabilir. 2026 başındaki beklentilerin üzerinde kalacağı aşikâr."

Enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyona yönelik beklentilerini açıklayan Özdemir, "Ocak ayında yıl sonu için yüzde 23-24 bandında olacağını söylemiştik. Yıl sonu beklentimiz yüzde 27-28 mertebesi. Dövizde bir miktar yılın ikinci yarısı hareketleneme olabilir. Beklentimizi böyle revize etmiş olduk" diye konuştu.

"Ne olduğu belli olmayan bir süreç yaşıyoruz" diyen Özdemir kalıcı ateşkes bile olsa reel sektörün ve piyasanın durumunun savaş öncesine bir anda dönmeyeceğini, birkaç yıllık bir süreç alacağını söyledi.

“Enflasyon ve faize takılmamamız gerekiyor”

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu piyasa koşullarında enflasyon ve faize takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon biraz yüksek de kalsa faizler beklenilen oranlara gerilemese de ticaretin ve sıcak paranın Türkiye'de çok fazla gezinmeye başlayacağı yıllar bizi bekliyor. Bizim özellikle iki konuya vurgu yapmaya çalışıyoruz. Âtıl kapasite konusu özellikle sanayide. Ülkemizde çok ciddi bir kurulu sanayi kapasitesi var. Erken sanayisizleşme probleminin altını çizmeye çalışıyoruz. Sanayi ve imalatta çalışanlara yönelik vergi indirimleri, erken sanayisizleşmenin önüne geçilmesinde etkili olabilir."

Dezenflasyon programına ilişkin değerlendirme yapan Özdemir, "Paniğe kapılmadan daha önünü gören bir yaklaşımla hareket etmek gerekiyor. Faizi yükseltmiyor olmaları doğru. Bizce doğru bir seyir izleniyor. Bu bir tümsek bizim için, program için. Bu tümsek etkisi azaldıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Savaşın etkilerini 2027 başından itibaren enflasyon ve faiz verilerine takılmadan daha az hissediyor olacağız" dedi.