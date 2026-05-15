Mustafa Başar, Dünya Bankası kuruluşu IFC’nin üye listesine seçildi

Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) bünyesinde oluşturulan Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları havuzuna Türkiye’den önemli bir isim dahil edildi. Kervan Gıda İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Başar, Dünya Bankası Grubu çatısı altındaki IFC’nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları listesine kabul edildi.

Farklı ülkelerdeki şirketlerin yönetim kurullarında çeşitliliği artırmayı hedefleyen IFC’nin programı kapsamında gerçekleştirilen atama, Türkiye’nin kurumsal yönetim alanındaki insan kaynağının uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Süreçte, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından verilen eğitim ve destek programlarının etkili olduğu belirtildi.

Özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kuruluşlarından biri olan IFC, 100’den fazla ülkede faaliyet gösterirken, son dönemde Türkiye’nin uluslararası finans ve yatırım merkezi olma hedefleriyle beraber daha güçlü şekilde gündemde yer alıyor.